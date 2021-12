Silnici budu s dráhou kombinovat dál, říká talentovaná cyklistka Burlová

Dosud Burlová jezdila za pražskou Duklu, v jejímž dresu ještě absolvuje několik dráhových závodů.

Přestupujete do Lotta Soudal, to vám musí znít nádherně.

Je to pro mě určitě obrovský posun, takový krok do velké profesionální cyklistiky. Ten nápad už jsem měla v hlavě déle, byla jsem v kontaktu s více týmy, ale z Lotta mě oslovilo samo vedení. Měla jsem z toho vánoce.

Už víte, jaké požadavky na vás bude nová stáj mít?

Tým se chce na rozvoj mladých holek hodně zaměřit. Myslím, že to bude náš společný cíl. Sestava týmu se kvůli tomu hodně změnila. Bude tam pár zkušených závodnic, ale většinu budeme tvořit my nové a mladé, jestli to tak můžu říct. Klíčový bude růst, rozvoj a sbírání zkušeností.

Z Přeštic až do Belgie S cyklistikou začínala Kristýna Burlová v oddílu Copr Přeštice, než se přesunula o nějakých dvacet kilometrů severněji do SCM Plzeň. Ještě jako kadetka se pak vydala do hlavního města. Oficiálně je stále závodnicí pražské Dukly, jenže od nového roku už bude patřit do belgické stáje Lotto Soudal. Burlová pochází ze sportovní rodiny. Má dvě mladší sestry: jednu atletku a druhou basketbalistku. I přes svůj mladý věk už má na svém kontě také úspěchy mezi ženami ve velkých silničních tuzemských závodech.

Vy už toho máte i přes mladý věk za sebou dost. Na jaké úspěchy jste nejvíc pyšná?

Hodně vysoko řadím osmé místo z Plouay (silniční ME juniorek), i díky němu jsem tuhle nabídku dostala. Pak si vážím i čtvrté příčky z dráhařského evropského šampionátu juniorek z loňska. Původně jsem ji přitom obrečela. Cením si i národních juniorských rekordů na dráze. Letos už jsem jezdila mezi ženami a na dráhařském mistrovství Evropy jsem v madisonu skončila pátá, toho si vážím.

Teď je pro vás prioritní silnice?

Ano, určitě u mě budou silniční závody převládat, ale pořád to budu a chci kombinovat i s dráhou, která mě také hodně baví. V týmu jsou za to rádi, vůbec jim to nevadí, ale přednost bude mít silnice.

Myslíte, že se to skutečně dá kombinovat efektivně?

Dělá to tak hodně holek. Jsou i takové, které patří mezi nejlepší jak na dráze, tak i na silnici. Jsou na té nejvyšší úrovni. Budu v tom taky pokračovat a doufám, že aspoň trochu úspěšně.

Jaké máte v hlavě cíle?

Co se nějakých skromnějších týče, tak v příštím roce budu ráda, když se budu moci podívat na nějaké velké závody. Chci posbírat v profipeletonu hlavně co nejvíc zkušeností, pro mě to bude něco úplně nového. Dost se na to těším, ale zároveň budu i nervózní. Ráda bych se dostala i na mistrovství Evropy, a to jak na dráze, tak na silnici. A kdyby se zadařilo, tak nejlépe na mistrovství světa.

Přemýšlíte i o nadcházející letní olympiádě, která bude v roce 2024 v Paříži?

Určitě. Co se mých dalších dlouhodobých cílů týče, tak bych ráda přivezla nějakou velkou medaili z evropského nebo světového šampionátu. To je můj velký sen.

Co vás ještě čeká předtím, než se k belgickému týmu definitivně přidáte?

Do konce roku mám ještě společný program s Duklou Praha. Začíná dráhová sezona, takže mám před sebou pár závodních víkendů. Před Vánoci pak vyvrcholí mistrovstvím republiky. První týmové soustředění mě čeká na začátku února ve Španělsku.