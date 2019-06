Švýcarsko Saganovi zaslíbené. Má sedmnáctý etapový triumf i žlutý trikot

Cyklistika

Zvětšit fotografii Peter Sagan, archivní foto | foto: AP

dnes 17:27 17:22

Sedmnáctého ledna vyhrál třetí etapu australského závodu Tour Down Under. Od té doby nadlouho sbíral jen druhá a třetí místa. Až na oblíbeném závodě Kolem Kalifornie Peter Sagan před měsícem opět pookřál, když vyhrál hned úvodní etapu. A stoupající formu potvrdil slovenský cyklista i nyní. Ovládl třetí etapu závodu Kolem Švýcarska a dostal se do průběžného vedení.

O půl druhé odpoledne se závodníci vydali do 162 kilometrů dlouhé třetí etapy z Flamattu do Murtenu. Ta měla na trase jen 1730 výškových metrů, závěr byl navíc úplně po rovině.

Očekával se tak hromadný dojezd. I proto to žádný velký boj o únik dne to tentokrát nebyl. Hned po startu ujela čtveřice Willie Smit, Bert-Jan Lindeman, Ryan Anderson a Simon Pellaud, která si před pelotonem vypracovala skoro pětiminutový náskok. Víc jí sestava Deceulnincku Quick-Step nedovolila. Bránila žlutý dres lídra závodu Kaspera Asgreena. Postupně se ke stíhaní přidávala i Bora a FDJ. Ještě 40 kilometrů před cílem i tak mělo kvarteto k dobru dvě minuty, 20 kilometrů před cílem to stále byla necelá minuta. Wow! @PellaudSimon @swisscycling on a solo attack.. pic.twitter.com/Z7IoeqLZ3A — Tour de Suisse (@tds) 17. června 2019 Ani ta ale nestačila.

Osmnáct kilometrů před cílem potkal defekt Petra Sagana. Konec nadějí na etapový triumf? Ale kdeže. Jen vyměnil kolo a narychlo se vrátil do čela balíku. Zvládl to v pohodě a když šest kilometrů před cílem peloton pohltil i Pellauda – posledního z čtyř mužů v úniku, začal boj o pozice pro závěrečné metry. Vepředu se tlačily Bora, Mitchelton, Quick-Step, Lotto, Trek. Dva kilometry před cílem se na čelo dostal i žlutý dres Kaspera Asgreena, který tentokrát pracoval pro Eliu Vivianiho. Ideální pozici pro závěr měl ale mít nachystanou John Degenkolb. Do závěrečné levotočivé zatáčky 300 metrů před cílem měl vjíždět na druhém místě za Jasperem Stuyvenem. Takový byl alespoň plán. Jenže se nechal „vyloktovat“ právě Saganem. Ten tak využil Stuyvena, 150 metrů před cílem se kolem něj protáhl a na jeho zrychlení už nikdo nereagoval. Peter Sagan está de vuelta. Victoria con mucha superioridad en la etapa 3 de la Vuelta a Suiza 2019. #TourdeSuisse #TourDeSuisse2019 pic.twitter.com/1nUQcIBLV1 — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) 17. června 2019 Dojel si pro své už sedmnácté vítězství na závodě Kolem Švýcarska a zároveň sebral také žlutý dres lídra závodu. Ten momentálně vede o 10 vteřin před Kasperem Asgreenem.

Na druhém místě dojel Elia Viviani, třetí skončil John Degenkolb. Ve stejném skupině jako vítězný Sagan přijeli do cíle i oba Češi – sedmadvacátý Roman Kreuziger a šestatřicátý Jan Hirt. V úterý ve Švýcarsku na cyklisty čeká mírně zvlněná 163kilometrová etapa z Murtenu do Arlesheimu. Další šance pro Saganovo rozšíření švýcarské sbírky. Cyklistický závod Kolem Švýcarska (WorldTour) 3. etapa (162,3 km): 1. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) 3:39:26, 2. Viviani (It./Deceuninck-Quick Step), 3. Degenkolb (Něm./Trek-Segafredo), 4. García (Šp./Bahrajn-Merida), 5. Swift (Brit./Ineos), 6. Matthews (Austr./Sunweb), ...27. Kreuziger (ČR/Dimension Data), 36. Hirt (ČR/Astana) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Sagan 7:51:31, 2. Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick Step) -10, 3. Dennis (Austr./Bahrajn-Merida), 4. Matthews oba -11, 5. Craddock (USA/EF Education First) -16, 6. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -20, ...28. Hirt -51, 32. Kreuziger -1:00.