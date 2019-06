Teenager začíná vítězit. Evenepoel se v Belgii zapsal do historie

Je to jeden z nejstarších cyklistických závodů vůbec.



O rok starší než Giro d´Italia.

První ročník Kolem Belgie v roce 1908 vyhrál legendární dvojnásobný šampion Tour Lucien Petit-Breton. Mezi vítězi najdeme i další velká jména historie: Rika van Looye, Eddy Merckxe, Seana Yatese, Toma Boonena, Philippa Gilberta nebo Grega van Avermaeta.

Nikdo z nich ale v době, kdy tento závod ovládl, nebyl tak mladý.

Tak mladý jako Remco Evenepoel.

V pouhých 19 letech a 142 dnech se stal suverénně nejmladším vítězem více než stoletého závodu. Jen půlroku poté, co jako první člověk v novém miléniu podepsal smlouvu s týmem World Tour.

PRVNÍ TRIUMF. Remco Evenepoel slaví první vítězství mezi profesionály. Vyhrál celkově závod Kolem Belgie.

A to i přesto, že v poslední etapě upadl těsně před cílem.



„Byl to týden jak na horské dráze, ale myslím, že jsem všechny nástrahy ustál, i dnešní pád. Naštěstí to bylo v ochranné tříkilometrové zóně, což bylo vlastně ještě lepší. Mohl jsem cílem projet sám za aplausu fanoušků. Na to si budu pamatovat vždycky,“ líčil.

Potvrdil tak svůj talent, o kterém se od loňské sezony tak moc mluvilo.

Fotbal, kolo? Vybral si

Dřív se o něm totiž vědět nemohlo.

Jednoduše proto, že nejezdil na kole.

Až do předminulého roku byl Evenepoel hlavně fotbalista. Kopal od pěti let za slavný Anderlecht, v jedenácti přestoupil do Eindhovenu, aby o tři roky později putoval zpět.

Byl součástí belgických mládežnických výběrů, někdy dokonce plnil i roli kapitána, než ho v sedmnácti letech definitivně učarovalo kolo.

„S cyklistikou jsem opravdu začal až předloni loni v dubnu. Předtím jsem se jen mimo fotbalovou sezonu občas projel na horském kole, jinak ne. Fotbal mě ale postupně přestával bavit a chtěl jsem zkusit něco nového. Cyklistika mě hned chytla,“ vyprávěl.

Jak by ne, vždyť okamžitě vítězil.

Jeho loňská sezona?

Vítězný Belgičan Remco Evenepoel v cíli juniorského závodu na mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku.

Vyhrál v ní 23 z 35 závodů, do kterých nastoupil. Na světovém šampionátu v Innsbrucku juniorské pole naprosto deklasoval jak v časovce, tak i v hromadném závodě.



Hlavně proto přeskočil kategorii do 23 let a rovnou se vrhl do té dospělé. Aby se nenudil.

Už se nebojím riskovat

Od startu sezony byl ve skvělé formě a vlastně bylo jen otázkou času, než poprvé vyhraje i mezi dospělými.

Hned na prvním závodě v Argentině byl v konkurenci Alaphilippa, Quintany a dalších třetí v individuální časovce, vyhrál pak bílý dres pro nejlepšího mladíka a celkově skončil devátý.

Následně přidal čtvrté místo v nabité konkurenci závodu Kolem Turecka.

Na začátku června vyhrál spolu s Quick-Stepem Hammer Limburg a formu nyní potvrdil na závodě Kolem Belgie.

Bylo 13. června, když se ve druhé etapě zapsal do dějin.

Ujel tady spolu s rekordmanem v hodinovce Victorem Campenaertsem a když starší Belgičan šest kilometrů před cílem havaroval, Evenepoel pokračoval sám. Náskok před dotírající skupinou udržel.

„Je to mé první vítězství mezi profesionály, takže to pro mě hodně znamená. Když jsem projížděl cílem, viděl jsem rodiče, což byl krásný pohled. Pro mě je důležité, že tady byli a mohli ten moment sdílet se mnou,“ usmíval se.



Lepší místo pro své první profesionální vítězství mezi profesionály si vybrat nemohl. Etapa totiž vrcholila v Zottegemu, který je jen 30 kilometrů od Evenepoelova rodiště Schepdaalu.

Následně skončil čtvrtý v individuální časovce a třetí v další kopcovité zkoušce. Právě tady si modrý dres lídra závodu pojistil.

„Dneska je den, který si budu navždy pamatovat. Celý tým udělal perfektní práci, staral se o mě, chtěl bych všem moc poděkovat. Já jsem jen udělal to, co mi mé tělo na těchto legendárních cestách dovolilo,“ prozradil.

V nedělní rovinaté etapě už jen hlídal svůj pohodlný náskok.

„Je úžasné poprvé v kariéře vyhrát mezi profesionály. Ještě mi to nedochází,“ usmíval se nejmladší vítěz závodu Kolem Belgie.

Udělal tak další krok ve své kariéře, která má všechny předpoklady pro to být zářnou.

„Hodně jsem se toho za ten týden naučil. Sám na sobě cítím, že jsem zase o něco víc dospěl, už se nebojím riskovat, což je pro mě nové,“ říká.

Kdy Evenepoel zariskuje znovu?