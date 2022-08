Hytych, Kadlec i Štec jsou juniorskými mistry světa v dráhové cyklistice

Hytych na pevném kilometru navázal na zlato z červencového mistrovství Evropy v Anadii. Madison, neboli bodovací závod dvojic, vyhráli před měsícem Češi i v Portugalsku, kde byl s Kadlecem v páru Koblížek. Loni na MS byli Štec s Koblížkem v madisonu stříbrní.

„Vyhrát mistrovství světa je skvělé. Chtěli jsme závod udělat co nejtěžší, protože nám vytrvalcům to vyhovuje, a věděli jsme, že jsme i hodně rychlí. A co jsme si řekli, to jsme udělali,“ uvedl na svazovém webu Kadlec.

„Jsem rád, že jsme dokázali vylepšit loňské druhé místo a já se po roce opět oblékl do duhového trikotu,“ řekl Štec, jenž se minulý rok v Káhiře stal mistrem světa v omniu.

Hytych ve finálové jízdě porazil o 169 tisícin sekundy Mattiu Predoma z Itálie. „Cítím se skvěle, je to nádherný pocit. V kvalifikaci jsem byl druhý nejrychlejší a zatím vždy jsem ve druhé jízdě zpomalil, ale dnes jsem dokázal ubrat z času půl vteřiny a to rozhodlo. Bylo to hodně vyrovnané a asi jsem měl nejlepší dlouhý spurt. Mojí slabinou byly vždy starty, ale tady se mi docela povedl a vydržel jsem jet dlouho hodně rychle,“ radoval se Hytych.

Sprinterka Jaborníková získala v Tel Avivu svou druhou medaili. Na úvod šampionátu byla členkou bronzového tria v týmovém sprintu.

Společně se středečním triumfem Barbory Němcové ve vylučovacím závodě získali mladí čeští dráhaři v Tel Avivu tři zlaté a tři bronzové medaile. V hodnocení zemí obsadili třetí místo za velmocemi Německem a Itálii.