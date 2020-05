Nával u Slavkovských radarů. Na lokální závod cyklistů dorazila špička

Petruš: Chci do české špičky Slavkovské radary ovládl Lubomír Petruš jezdící od letoška v barvách Cyklo Teamu Kolárna Olomouc. Bývalý juniorský mistr Evropy v cyklokrosu, který načas přerušil kariéru a teď se vrací zpět, za sebou nechal i elitní české silničáře. „Pro nikoho z první pětky to nebyl prioritní závod, nikdo se na něj vyloženě nepřipravoval, brali jsme to jako otestování, v jaké jsme formě,“ nepřeceňoval rodák z Vrbna pod Pradědem své vítězství.

Co vám tedy závod o formě naznačil?

Všichni jsme teď v podobné fázi, silničáři i bajkeři mají posunutou sezonu. Já jsem v přípravě na cyklokros, což je moje hlavní disciplína, a jen jsem se utvrdil, že všechno jde podle plánu a jsem tam, kde mám být. Spokojenost je určitě maximální. Krátká časovka do kopce vám sedí?

Kopce mám rád, mám to sem kousíček a byl jsem tu několikrát na tréninku. Závod jsem neznal, ale dostalo se ke mně, že to je poměrně prestižní časovka, a letos tu byla opravdu konkurence. Když se podíváte na první pětku, je to samý mistr Evropy nebo republiky ve své disciplíně. Takže jsem mile překvapený. Vyplatilo se vám, že jste si kopec před pár dny najížděl?

Byl jsem tu třikrát, rád sem jezdím, protože jsou tu kopce. Před týdnem jsem tu vylepšil rekord na Strava segmentu na 15:15. Nevěděl jsem, jak to bude teď, ale kopec jsem znal, povedlo se mi čas ještě vylepšit, a tím pádem to vyšlo na první místo. Měl jste radost, že jste si mohl po dlouhé přestávce zazávodit?

Konečně je to změna, pauza od závodů byla dlouhá. Je to příjemné zpestření a nová motivace do tréninků. Už máme nějaké signály, že se něco děje. Půlroku vydržet jen trénovat a nevědět, kdy se něco bude dít, je po nějaké době těžké. Jak pauza poznamenala váš letošní program?

Hlavní cíl mám cyklokros, kde bych chtěl být v české špičce, můj tajný cíl je mistr republiky. Není to nereálné, budu na to směřovat. A podle závodů se uvidí, jestli zvolím nějaká silniční, nebo horská kola. Bude to záležet na opatřeních a pořadatelích, jak se to vyvine, a nějak to potom poskládám. Příští týden mám v plánu maraton na horských kolech v Jevíčku a potom se uvidí.