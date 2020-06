Krásný pocit stát zase na lajně a mít trošku nervy, blaží Otrubu

„Krásný pocit po tak dlouhém čase konečně se postavit na lajnu a mít trošku nervy. Je to příjemná změna a snad už bude závodů jen víc,“ rozplýval se v cíli po necelých sedmi kilometrech stoupání.

Stávající rekordní čas sice vylepšil o více než minutu, nakonec však byl v celkovém pořadí o 3,5 sekundy druhý za skvěle připraveným cyklokrosařem Lubomírem Petrušem.

Oběma pomohlo, že kopec na Slavkov dobře znají. „Mám to kousek od domu, takže jsem tu jel určitě dvacetkrát. Na úplný doraz ale naposledy před pěti lety, teď jsem si čas vylepšil o čtyřicet sekund a to byl můj osobní cíl. Bylo to hodně těžké, ale v rámci možností se mi jelo dobře,“ těšilo Otrubu.

Kousek od domu v jeho podání znamenalo padesát kilometrů oklikou přes Přerov, kterými si i s Michaelem Kukrlem, parťákem z Elkov Kasper, zpříjemnili cestu na start. A sotva odzávodili, vydali se zase okolní zvlněnou krajinou zpět do Olomouce. „To já jsem trať neznal, takže jsem nevěděl, kde se zase utáhne. Na konci už to hodně bolelo, hrábl jsem si slušně. Jsem zvědavý, kudy mě Kuba provede zpět, zná to tu dobře,“ přemítal Kukrle, který pochází z Mohelnice a žije pod jesenickými kopci v Hanušovicích.

Hned za pár dní zamířili oba do mateřského města své stáje Hradce Králové na soustředění. Obnovený start sezony už má totiž pevné obrysy, Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zveřejnila nový kalendář závodů.

Původně měl Otruba ladit formu na Závod míru do 23 let, kde při loučení s věkovou kategorií tolik toužil uspět. Šanci snad dostane v září, na kdy má klání v Jeseníkách posunutý termín.

Hned po něm by měl další vrcholnou akci, mistrovství světa ve Švýcarském Aigle. „Ambice mám vysoké. V Aigle jsem byl dřív skoro dva měsíce na stáži, takže přesně vím, kudy se pojede. Trať je dost těžká a myslím, že by mi mohla sedět, na nejlepší desítku si věřím. Na závěr sezony, kam se asi bude posouvat řada závodů, budu muset být připravený a vyladit na šampionát formu,“ uvedl Otruba v rozhovoru pro stájový web.

Posun olympiády je pro mě lepší

Šampionát v Aigle měl profily vyhovovat klasikářům, mezi které se Otruba řadí, jenže nakonec může být všechno jinak. Ve Švýcarsku jsou zatím až do odvolání povolené sportovní akce jen do tisíce lidí, takže UCI už pracuje i s možností přesunu mistrovství světa na Střední východ. V pozdějším termínu a s rovinatými tratěmi spíše pro hromadné dojezdy. Rozhodnout se má v průběhu června.

Naopak v odložení olympijských her na příští rok vidí olomoucký závodník výhodu. „Do Tokia jsem se chtěl dostat z časovky na republikovém mistrovství, protože vítěz má automaticky zajištěné místo v olympijském závodě. Motivace to pro mě byla velká. Posun o rok je pro mě lepší, protože můžeme přípravu posunout a formu ladit ještě lépe. Trať časovky v Japonsku je hodně do tahu, tempařská, ne příliš technická, což mi sedí,“ prohlásil.

Cyklisté byli během dlouhé pauzy v malé výhodě, na rozdíl od většiny ostatních sportovců mohli alespoň trénovat. A k tomu měli možnost se poměřit při závodech na trenažérech prostřednictvím platformy Rouvy z vlastních obydlí. „To mě minulo, doma nemám ani ten chytrý ergometr, na kterém se ty závody mají jezdit. Raději jsem si vyjel ven, udělal jsem si hezký trénink, a když pršelo, bylo volno. Najížděl jsem nějaké základní kilometry a občas to proložil něčím rychlejším,“ líčí Otruba.

Jakub Otruba v časovce na Evropských hrách v Minsku.

V době nejpřísnějších rouškových opatření vytáhl po letech i horské kolo a najížděl kilometry v přírodě. Vyrazil i na horskou túru, posiloval nebo pro web českého svazu cyklistiky natočil video s oblíbenými domácími cviky. A také vyrazil na švih s mládežnickou stájí Mapei Merida Kaňkovský, kde vyrůstal.

„Nebylo se kam hnát, takže jsem trénoval, co to šlo, ale také bylo potřeba si odpočinout na druhou část sezony, která bude těžká a bude tam hodně závodů. Začít máme 1. července v rumunském Sibiu, tedy téměř za měsíc, a to je motivace, od které se odpíchnu,“ vyhlíží dvaadvacetiletý závodník ostrý start sezony.