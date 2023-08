Bikerka Holubová skončila na MS v závodě žen do 23 let devátá

Holubová se v úvodu závodu ocitla mezi posledními z 55 bikerek, ale postupně se prodírala dopředu a nakonec dosáhla na cenné umístění v první desítce. Na Maxwellovou ztratila čtyři minuty a 21 sekund.

„Říkala jsem si, že by bylo super vylepšit jedenácté místo z minulého roku. Po prvních dojmech jsem z trati nebyla nadšená, ale říkala jsem si, že to zkusím, i když to není trať, která by mi seděla. Počasí naštěstí přálo, prášilo se, což mi nahrávalo. Start se mi moc nepovedl, celý závod stíhačka, pořád jsem předjížděla. Celou dobu se mi jelo dobře, mám radost,“ uvedla Holubová pro server mtbs.cz.

Jednadvacetiletou závodnici z Plzně potěšilo umístění i s ohledem na dva a půl měsíce dlouhý výpadek kvůli zranění. V květnu při tréninku před závodem Světového poháru v Novém Městě na Moravě si zlomila zápěstí.

„Pořád to ještě není úplně srostlé, ale šroub drží parádně. Mám větší respekt v technice, nejdu do toho bezhlavě, spíš jedu tak, abych to projela a neriskuju. Přesto se mi nevyhnul pád, ale přežila jsem. Sice jsem ztrácela na skoku, kde jsem jezdila B lajnou, ale nic drastického. Sama jsem byla překvapená, do kopce se cítím parádně,“ řekla Holubová.

Aldridge v souboji o titul předčil o 13 sekund Francouze Adriena Boichise. Zatloukal sice skvěle odstartoval, ale s favority držel krok jen do druhého kola.