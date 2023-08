Mistry republiky v short tracku na horských kolech jsou Cink a Holubová

Šestinásobný mistr republiky v cross coutry Cink zvítězil na krátké trati o 17 sekund před Janem Škarnitzlem, třetí dojel Jan Vastl. „Sice jsem se necítil úplně ideálně, docela mě bolely nohy, ale závod se pro mě vyvíjel celkem dobře. Měl jsem trochu štěstí, že tu nebyl Honza Zatloukal, který onemocněl, což je škoda,“ uvedl Cink na svazovém webu na adresu obhájce loňského titulu.

„Trať mě překvapila, bylo tam docela dost bahna a celkově byla hodně náročná. Profilově byl short track i ve srovnání se svěťáky jeden z těžších, ale mně ty kopce sedí, protože jsem spíš vrchař,“ dodal Cink, jenž byl na nedávném mistrovství světa ve Skotsku v short tracku dvanáctý.

Mezi ženami získala titul devátá žena z mistrovství světa v cross country v kategorii do 23 let Holubová. Druhá skončila loňská šampionka Jitka Čábelická, třetí byla Simona Spěšná. „Vyšlo mi to parádně a z prvního titulu v short tracku mám velkou radost. Podařilo se mi udržet formu, kterou jsem směřovala k mistrovství republiky a mistrovství světa. Trať byla po deštích dost těžká. Bylo tam hodně záludností a jsem ráda, že jsem to takhle zvládla,“ řekla Holubová.