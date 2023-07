Nedostižný biker Slavík suverénně vládne světovému fourcrossu

Letošní JBC 4X Revelations se poprvé v historii konal jako finálový podnik světové fourcrossové série 4X ProTour. Legendární jablonecký jezdec a hlavní pořadatel populární akce Tomáš Slavík zahraniční konkurenci opět jasně předvedl, kdo je na domácí trati v JBC bikeparku v areálu Dobrá Voda nedostižným vládcem.

Suverénně vyhrál své rozjížďky v osmifinále, čtvrtfinále i semifinále, protože vždy vyrazil ze startovní rampy do první zatáčky nejrychleji, a pak jednoznačně dominoval i ve finálové bitvě. Vítězem jabloneckého závodu se tak stal i podesáté v řadě a navíc získal titul světového šampiona 4X ProTour, protože předčil své úhlavní soky Poláka Dadelu i zkušeného Brita Beuamonta.

„Celkové vítězství ve světové sérii, dnešní už desáté doma, to je z říše snů,“ radoval se 36letý fourcrossový mistr světa Tomáš Slavík. „Jezdil jsem opatrně, protože jsem si šetřil síly na to případné finále.“

Nejsložitější problém ho ale potkal paradoxně ve finálové jízdě, i když se v ní díky vzájemnému menšímu karambolu svých tří soupeřů dostal hned na začátku s velkým náskokem do čela. „Pak přišla docela hektická situace na těch velkých skocích. V jedné zatáčce jsem se do toho strašně opřel, až mi spadl řetěz. Ve vzduchu je si proto zatočil pedály a řetěz naštěstí naskočil zpátky.“

Čeho si nyní více cení, desátého triumfu doma, nebo celkového prvního místa ve světové sérii? „Pro mě je nejcennější vítězství to, že se tady v Jablonci každý rok scházíme se závodníky a diváky v takovém počtu. Ty výsledky jsou sice krásné, ale právě tohle má pro mě největší morální hodnotu. Že se tady tolik lidí baví u našeho oblíbeného sportu, který my si na trati užíváme. To je pro mě největší zážitek,“ tvrdí šampion Tomáš Slavík, který ve finále porazil dalšího českého bikera Pavla Reinla, Němce Erika Emmricha, čtvrtý dojel Polák Gustav Dadela.