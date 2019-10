Bude lepší tradice, nebo moderna? Giro versus Tour, rok 2020

V minulosti byla italská Grand Tour hybatelem cyklistických změn.



Tady vznikl cyklistický prolog, horská i týmová časovka.

Tady se poprvé do závodu zapojila pojízdná ambulance.

Giro bylo loni také prvním třítýdenním podnikem, který začínal mimo Evropu – v Izraeli. „Náš závod byl vždy cyklistickým inovátorem. A máme spoustu dalších nápadů pro budoucnost, které budou snad stejně inovativní,“ tvrdí ředitel závodu Mauro Vegni.

Uvažovalo se, že úvodní prolog v Budapešti bude probíhat ve virtuálním světě a časy by se do celkového pořadí nepočítaly. Pro některé je něco podobného svým způsobem úchylnost, která by se profesionálnímu pelotonu měla vyhýbat, pro jiné směr, kterým se cyklistika v příštích letech stejně vydá.

Discover the general planimetry of #Giro d'Italia 2020. Save this picture so that you can have the next Giro always with you! https://t.co/01N4upQ4Gi pic.twitter.com/zzrX1XDt15 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 24, 2019

„Pracujeme na tom,“ přiznal Vegni. „Jen si to představte – veřejnost bude mít možnost alespoň virtuální cestou soutěžit s profesionálními cyklisty. Proč ne?“

Jestli se úvodní prolog v Budapešti opravdu pojede jen virtuálně, zatím jisté není, spíše ne.

Co však jisté je, to je až tradicionalistické vyznění trasy příštího Gira.

Úplně jiné oproti tentokrát dost nekonvenční Tour.

Francouzský závod bude příští rok tak trochu připomínat Vueltu. V prvním týdnu chybí nekonečné množství rovinatých etap, naopak už druhý den se pojede do hor u Nice. Chybí rovněž ikonická stoupání jako Tourmalet, Galibier, Mont Ventoux nebo Alpe d´Huez. Objevovat se naopak budou nové kopce – tak jako každý rok ve Španělsku.

A vrcholit bude celý závod horskou časovkou na Planinu krásných dívek.

Tolik novinek Francouzi pro příští rok připravili!

Italové?

Vyjma Grande Partenzy 50 kilometrů od slovenských hranic, čímž z velké části poprvé v historii přilákali na start také Petra Sagana, žádnou velkou novinku nemají.

Peter Sagan při prezentaci trasy Gira 2020.

„Ale díky i za to. Už teď se do Budapešti těším. Ze Slovenska určitě přijede dav fanoušků,“ líčil slovenský cyklista na čtvrteční prezentaci.

Příští Giro bude tak trochu závodem ze staré školy.

Ne nadarmo se říká, že když něco funguje, není potřeba to měnit. Podobně by se trasa „nejtěžšího závodu na kolech na nejkrásnějším místě na světě“, jak o něm Italové často hovoří, dala zhodnotit.

Zatímco Tour chce být příští rok moderní a velkolepá, Giro tentokrát zůstává věrné své minulosti a tradici.

I tak by mělo být epické.

Tour de France 2020 Zpravodajství o trase

Nabídne všechno, co fanoušci cyklistiky milují. Exotický start v Budapešti, výstup na Etnu v prvním týdnu, tři individuální časovky o celkové délce téměř 60 kilometrů. A ty největší lahůdky si nechá až na poslední týden.

Sedmnáctá etapa vyvrcholí na Madonně di Campiglio, kde v roce 2012 triumfoval Roman Kreuziger. O den později přijde na řadu královská etapa s téměř 6 (!) tisíci nastoupenými metry i Stelviem z těžší strany.

Neméně královská však bude i předposlední 20. etapa s Colle dell’Agnello, Col d’Izoard a Col de Montgenèvre s cílem v Sestriere. Tři vrcholy nad 2tisícovou hranicí.

Rozhodnuto však nebude.

Až šestnáctikilometrová časovka v Miláně určí definitivně určí krále 103. ročníku.

Giro možná nevsadilo na modernu a inovace, drží se ale osvědčené klasiky, která v minulosti tolikrát fungovala. Zároveň nabízí příležitost pro všechny – vrchaře, časovkáře, klasikáře, sprintery. A nabízí zajímavou zápletku v boji o titul mezi výsostnými vrchaři a brilantními časovkáři.

The #Giro d’Italia 2019 ended like this in Verona. Are you ready for #Giro d’Italia 2020? | Il #Giro d’Italia 2019 si concludeva così a Verona. Siete pronti per il #Giro d’Italia 2020? | El #Giro d’Italia 2019 terminó así en Verona. Estáis listos para el #Giro d'Italia 2020? pic.twitter.com/NoRTVBOU7c — Giro d'Italia (@giroditalia) October 23, 2019

Titul sem s velkou pravděpodobností přijede obhajovat Richard Carapaz, nově v dresu Ineosu. „Alespoň v to doufám. Ale záleží na týmu, kam mě pošle,“ říká smířeně Ekvádorec.

Kdo ze svaté trojice vítězů Tour – Chris Froome, Geraint Thomas a Egan Bernal – se s ním do Itálie vydá, je v tuto chvíli nejisté.

Giro d´Italia 2020 Zpravodajství o trase

Froome s Bernalem mají podle posledních informací jet francouzskou Grand Tour, kde mladý Kolumbijec má být k ruce Britovi při jeho pokusu o historický pátý triumf.

Jenže trasa Gira se alespoň na papíře jeví jako ideální právě pro Frooma s Thomasem.

Kromě Sagana je dalším jistým mužem na startu dvojnásobný vítěz Vincenzo Nibali. A další velká jména budou přibývat. Taky kvůli olympijským hrám v Tokiu, kde se hromadný závod jede jen týden po konci Tour.

Giro je programově pro případné zájemce o olympijské medaile o moc přívětivější.