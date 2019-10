Příští ročník slavné Tour: největší výzva pro Chrise Frooma

„Tak co si o trati příští Tour myslíte?“ ptal se hned čtyřnásobný šampion svých fanoušků na Twitteru. „Kde jsou nějaké časovkářské kilometry? Marně je hledám.“ Opravdu, skoro nejsou.

Během úvodních 19 etap na cyklisty nečeká žádná jízda proti času. Ani individuální, ani týmová. A když už konečně předposlední den závodu přijde na řadu, bude to horská časovka s cílem na prudké Planině krásných dívek, kde Froome mnoho času na své konkurenty – rovněž výtečné vrchaře – nezíská. „Je to nejtěžší Tour, jakou jsem za poslední roky viděl,“ přiznal 34letý Brit.

Až se chce říct, že je protifroomovská. Spousta nových stoupání, krátkých, ale o to prudších. Vyhovovat budou spíše explozivním vrchařům, jako jsou Francouzi Julian Alaphilippe nebo Thibaut Pinot.

Froome je tempař, ale příští trasa bude sedět i obhájci prvenství Eganu Bernalovi. Ano, týmovému kolegovi a učni Frooma.

Tour 2020 v číslech Start: 27. června v Nice

Cíl: 19. července Paříž

Počet etap: 21

Počet horských dojezdů: 6

Počet časovek: 1

Délka: 3 450 km

Počet týmů: 22

Počet jezdců: 176

Nejvyšší bod: Col de la Loze, 2 304 metrů nad mořem

Nejdelší etapa: Chauvigny – Sarran Corréze, 218 km (12. etapa, pojede se 9. července)

Počet hodnocených stoupání:29

Tak rozdílný byl v úterý pohled na ty dva. Froome s křečovitým úsměvem, v obličeji napětí. Při chůzi se držel za pravou nohu a viditelně kulhal. Bernal, stále trochu nesvůj z pozornosti kamer, uklánějící se, ale ve 22 letech plný energie.

Že by se ten mladší měl příští rok před tím zkušenějším sklonit a jet ve Francii na něj? To vypadalo až nemyslitelně. „Přesto mi Egan řekl, že udělá všechno pro to, abych popáté vyhrál,“ prohlásil Brit. „Cením si toho, ale zároveň vím, že musím být nejsilnějším jezdcem, abych si takovou podporu zasloužil.“

Od Bernala je to hezké gesto. Právě od Frooma se v posledních dvou letech spoustu věcí naučil. Během závodů pozoroval, jak se šampion chová, snažil se ho napodobit. Všechnu tu péči mu chce příští rok údajně vrátit. Jenže slova jsou vítr. Zvlášť devět měsíců před startem závodu a zvlášť v případě, kdy nikdo neví, v jaké formě se Froome po těžkém červnovém zranění a mnoha zlomeninách dokáže vrátit.

Ale všichni víme, jaký je. Když nemohl sedět na kole, dělal všechno pro to, aby se na ně co nejdřív vrátil. A zvládl to za šest týdnů. Je neuvěřitelné, jak rychle dělá pokroky. Co dokáže za devět měsíců?“ říká další z lídrů Ineosu Geraint Thomas.

Třeba vyhrát pátou Tour? V ročníku, který mu svým profilem absolutně nevyhovuje? Šlo by o největší výzvu jeho života. Pak by se nesmazatelně zapsal do dějin cyklistiky.