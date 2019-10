Bez slavných vrcholů, časovka na Planinu. Tour 2020 odtajnila svoji trať

Těžké, přetěžké bude navázat na loňskou Tour - Tour plnou napětí, neočekávatelných zvratů, hrdinství Juliana Alaphilippa.

„Byla to nejlepší Tour za posledních 30 let. Sledovali jsme novou generaci cyklistů, kteří dokážou ovlivňovat vývoj závodu, kteří chtějí vyhrát. Bylo to agresivní závodění, plné entuziasmu, útoků. Byla to nádherná Tour,“ zasnil se její šéf Christian Prudhomme.

Přesto se o její překonání organizátoři největší každoroční sportovní akce pokusí.

„Poslední ročník byl velmi zajímavý a pro diváky pohledný. Zanechá hlubokou stopu v srdcích fanoušků. Spousta zvratů, neočekávaných okamžiků, nepředvídatelných rozmarů počasí. Na tu popularitu bychom chtěli navázat,“ prohlásil Jean Etienne Amaury, šéf organizátorské skupiny A.S.O.

Už 27. června. O týden dřív než obvykle 107. ročník Tour začne.

Za všechno může tokijská olympiáda, jejíž hromadný závod cyklistů se pojede pouhých šest dní poté, co vítěz Tour v Paříži obkrouží Elysejská pole ve žlutém trikotu.

Kdo to bude?

Na to si ještě více než devět měsíců počkáme.

Už ale víme, co na vítěze bude za rok ve Francii čekat.

Celkem 3 450 kilometrů, minimum vyloženě rovinatých etap, spousta nových, zatím nepoznaných stoupání a žádný posvátný vrchol v podobě Galibieru, Tourmaletu, Mont Ventoux nebo Alpe d´Huez.

Pojede se na 29 kategorizovaných stoupání, o jedno méně než loni. Šest dojezdů na vrchol čeká na cyklisty a žádná týmová časovka. Jen jedna individuální – předposlední den s cílem na Planině krásných dívek.

Tam se s velkou pravděpodobností definitivně rozhodne o vítězi 107. ročníku.

První týden

Byla to jediná jistota známá ještě před prezentací.

Že Tour odstartuje z Nice, se dávno vědělo.

Po Fleurance (1977, 1979), právě Nice (1981), San Sebastianu (1992), Monaku (2009) a Porto-Vecchio (2013) tak Tour posedmé v historii vyrazí z jihu.

Do prosluněného Nice zavítala poprvé už v roce 1906, při své teprve čtvrté účasti. René Pottier tady tehdy vyhrál 345kilometrovou zkoušku z Grenoblu. Za rok hlavní město Azurového pobřeží přivítá cyklistický svátek už po sedmatřicáté a podruhé tady celý cirkus odstartuje.

„Nice se stane srdcem příštího ročníku,“ říká Prudhomme.

První dvě etapy nabídnou šanci pro různé typy jezdců.

Ta úvodní bude vyloženě sprinterská na 50kilometrovém okruhu, který pojedou cyklisté třikrát. Končit by měla hromadným dojezdem na promenádě Anglais.

Muž, který tady získá žlutý dres, ale bude hned druhý den trpět.

Následující den totiž bude pěkně tvrdý.

Na 190 kilometrech čekají vrcholy Col de la Colmiane, Col de Turini a Col d´Eze. Vzrušující bitva nejlepších vrchařů hned druhý den závodu. Celkem 3 700 výškových metrů.

„Aspoň bude od začátku zajímavé sledovat největší favority,“ těší se Prudhomme.

Následuje rovinatá etapa z Nice do Sisteronu, než se znovu zamíří do hor. Čtvrté dějství bude vrcholit v 1850 metrech nad mořem v Orciéres-Merlette, kam naposledy Tour zavítala v ročníku 1989, který ovládl Greg Lemond.

Po transportní zkoušce z Gapu do Privas zamíří peloton do Centrálního masivu, v Mont Aigoual bude etapa Tour končit poprvé v historii.

Celý kolos se pak vydá západním směrem, kde čeká i větrná zkouška do Lavauru, kde naposledy kraloval Mark Cavendish.

Víkend prvního týdne stráví cyklisté v Pyrenejích. Nejprve při 140kilometrové zkoušce přes Col de Mente, Port de Bales a Peyresourde. Cíl bude pod kopcem v Loudenvielle. Neděle nabídne Col de Hourcere a Col de Marie Blanque, než úvodní, nezvykle tvrdý týden Tour skončí.

Druhý týden

Po volném dni, který peloton stráví v Le Charente Maritime, kde kotví pevnost Boyard, přijdou na řadu dvě tvrdé zkoušky s předpokládaným bočním větrem a s cílem v Oleronu a Poitiers.

Následovat bude nejdelší etapa ročníku, 218 kilometrů až na vrchol nového stoupání Sarran Correze.

Pak přijde lahůdka v podobě 13. výbušné etapy kolem Puy do Dome, která bude vrcholit na nejvyšší silnici, která překonává Centrální masiv – Puy Mary Cantal.

V Lyonu si to pak o zaslouženou odměnu rozdají sprinteři, než se ráz závodu opět změní. Na 140 kilometrech je naskládán Formenter, Col de la Biche a cílový Grand Colombier – jedno z nejpitoresknějších stoupání ve Francii.

Třetí týden

Po druhém volném dni vjede peloton do regionu Dauphiné, kde přijde další kopcovitá zkouška s pěti kategorizovaný kopci.

Sedmnáctá etapa = královská.

Z Grenoblu vyrazí peloton na Col de la Madeleine, tentokrát ale ze strany, ze které se na slavný vrchol na Tour ještě nestoupalo. Pak do Méribelu a vrcholit se bude na nově vyasfaltované nepravidelné stoupání Col de la Loze. Střechu této Tour uprostřed Alp ve výšce 2304 metrů nad mořem.

Osmnáctá etapa nabídne další čtyři kategorizované stoupání včetně Roselendu nebo Glieres s prudkým sklonem a šotolinou, kterou si cyklisté vyzkoušeli poprvé loni.

Rovinaté 19. dějství bude jen předehrou před vrcholem této Tour.

Předposlední etapa – 36kilometrová jediná individuální časovka ročníku. Povede z Lure přes Mélisey, kde se narodil Thibaut Pinot až na vrchol Planiny krásných dívek.

Tady se o králi 107. ročníku definitivně rozhodne.

Pak už se žlutý kolos přesune na předměstí Paříže do Mantes La Jolie, odkud vyrazí směrem k Louveru a Elysejským polím.

K dekoraci nového šampiona.