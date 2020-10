ONLINE: Jede se poslední horská zkouška Gira. Kelderman hájí růžový dres

Měla to být ultimátní prověrka vrchařských schopností nejlepších mužů pelotonu na tomto Giru.

Cyklisté měli stoupat do 2800 metrů na Colle dell’Angello a také na slavný Izoard. Kvůli tomu by ale velká část trasy vedla po francouzském území.

Jenže to se kvůli zvyšujícímu se výskytu koronaviru na daném místě nelíbilo francouzským úřadům.

A tak vznikla trasa nová. O dost lehčí.

Z Alby peloton pojede do horského střediska Sestriere, kam bude stoupat celkem třikrát, ale z té lehčí strany.

Poprvé bude stoupání nejdelší, pojede se až z údolí, takže má celkem 37 kilometrů s průměrem 3,8 procenta. Další dva výjezdy už budou jen šestikilometrové s průměrem 7 procent.

Tomorrow the final mountain day in the #Giro.



Vengi should've had a better plan B. pic.twitter.com/dhL53LWzNr