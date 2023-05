ONLINE: Giro vjíždí do třetího týdne. Na čele se formuje početný únik

Kdo doufal v příjemný a nenáročný vstup do závěrečné fáze růžového závodu, nepochodí. Po volném dnu stráveném v Bergamu nečeká cyklisty žádný pomalý rozjezd zpět do závodního tempa. Naopak, šestnáctá etapa slibuje obtížný den, ve kterém uspějí jen ti v nejlepší formě.

ONLINE: Šestnáctá etapa Gira d’Italia Sledujeme v podrobné reportáži

Alespoň krátkou šanci pro rozjetí nabízí prvních šedesát kilometrů, které vedou ze startovního Sabbio Chiese po břehu Lago di Garda až k jeho nejsevernějšímu cípu. Pak už se silnice nemilosrdně zvedá a přichází Passo Santa Barbara. Po dvanácti kilometrech stoupání na prémii první kategorie následuje krátký výšlap na trojkové Passo Bordala.

Technický šestnáctikilometrový sjezd nenabízí příliš možností k odpočinku před dalším stoupáním na Matassone. Na jeho vrcholu zbývá do cíle stále ještě 86 kilometrů.

Přes neklasifikovaná stoupání se jezdci dostanou na úpatí prémie druhé kategorie Serrada. Poté přichází sjezd a desetikilometrová rovina až před závěrečný kopec Monte Bondone. Dvaadvacet kilometrů vede silnice neustále nahoru a vezme peloton až do výšky 1642 metrů n. m.

Monte Bondone žádnou velkou stálicí v itineráři Gira není. Za 106 ročníků se na jeho svahy vypraví růžový závod teprve po osmé. A po páté zde finišuje etapa. Naposledy se na vrcholu radoval v roce 2006 Ivan Basso. Ten jel tehdy v růžové a na svazích Monte Bondone dokázal na soupeře najet téměř minutu a půl. I díky tomuto výkonu nakonec celé Giro ovládl.

Že by růžový Bruno Armirail dokázal v úterní horské zkoušce navýšit svůj náskok ve vedení, s tím nepočítá nejspíš ani on. Ale že bude při dojezdu na Monte Bondone triumfovat pozdější celkový vítěz, to je celkem pravděpodobné.

Největší favority Gerainta Thomase s Primožem Rogličem dělí stále pouhé dvě sekundy a Joao Almedia je za nimi s dvacetivteřinovým odstupem. A Giro se kvapně blíží k závěru.

Zda podnikne některý z jezdců v úterý rozhodující krok k vítězství, sledujte v naší reportáži.