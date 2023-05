Vacek: Nechtěli jsme, aby páteční etapu zkrátili. Ale proti byly jen dva týmy

V páteční etapě do Crans Montany jste hned po startu vypálil vpřed a chtěl jste přispět k tvorbě úniku dne, ale vzápětí vás z první pozice srazil přetrhlý řetěz. Co se stalo?

Nedošlo k tomu rozhodně při řazení. Nebyla to ani situace, při které se vám normálně řetěz přetrhne. Prostě selhání materiálu. Co s tím nadělám. Kdybych se vztekal, k ničemu by mi to nepomohlo.

Také v nedělní klasikářské lombardské etapě do Bergama jste se potom tlačil do úniku.

Jo, ze začátku etapy jsem to zkoušel, jenže zase to nevyšlo. Udělal jsem nějaké chyby. Možná jsem chtěl až moc a uspěchal to. Speciálně na téhle etapě mi hodně záleželo, proto jsem nejspíš cítil určitý tlak a z něj pramenily ty chyby.

Každopádně máte za sebou druhý týden, o němž mnozí cyklisté vykládají, že bývá na Grand Tour i psychicky nejtěžší. V jakém stavu je po něm vaše tělo?

Zatím drží, ale už to není sranda. I dneska jsem pociťoval velkou únavu, přestože se nejel v balíku žádný šrot. Moc etap pod 200 kilometrů na Giru není, únava se střádá.

Také váš tým Corratec tedy podporoval protest jezdců před páteční etapou, po němž byla kvůli nebezpečným sjezdům a deštivému počasí zkrácena z původních 199 na 74 kilometrů.

Ne, my jsme naopak podporovali, aby se jela v plném rozsahu. Jen my a Bardiani (další italský druhodivizní tým) jsme hlasovali proti zkrácení.

I proto, že při plné délce by únik mohl mít větší šanci?

Určitě. Celkově je vždycky na houby, když se etapa zkracuje, není to dobré ani kvůli fanouškům, ani kvůli organizaci. I kdyby náš tým hlasoval pro zkrácení, já bych byl proti.

Hlavním důvodem odporu ostatních stájí byl strach z dalších pádů a onemocnění?

To ano. Závodíme víceméně čtrnáct dní v dešti. Dnes to ještě bylo docela dobré, i když nám na startu taky pršelo. Není to sranda, závodit v dešti a zimě v kopcích.

V posledním týdnu Gira čekají tři obtížné horské etapy. Dá se na ně za takové situace těšit?

Já se těším. Uvidíme, co v nich budu schopný udělat, jak na ty hory bude reagovat mé tělo a jak hlava.