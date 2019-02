Zvíře, které začíná kousat. Froomův žák Bernal bude lídrem na Giru

Dalších 9 fotografií v galerii UČEDNÍK A NÁSTUPCE. Chris Froome (vlevo) a Egan Bernal na závodě Kolem Kolumbie. | foto: Profimedia.cz

Už před čtyřmi lety španělská Marca napsala: „Zvíře, které se probouzí.“ To zvíře se loni probudilo takovým způsobem, že s ním nejúspěšnější cyklistická stáj posledních let podepsala megasmlouvu na pět let. Přichází čas Egana Bernala. Na Giru bude v 22 letech lídrem týmu. Ukáže, že dokáže nahradit Chrise Frooma? Že je připravený?