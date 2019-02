Další diamant z Kolumbie, další Froomův žák. Iván Ramiro Sosa

Jejich cesty jsou propletené jak sýrové korbáčiky.



Znají se dlouho, podobní jsou si lidsky i stylem závodění. A skoro totožné jsou i jejich kariéry. Iván Ramiro Sosa je vlastně tak trochu mladším bratrem Egana Bernala. Nejprve ho následoval do italské stáje Androni a nyní také do týmu Sky.

A hned při své premiéře v nejsledovanějším cyklistickém dresu planety oslnil.

Oba v právě skončeném závodu Kolem Kolumbie ukázali, na kom bude Sky stavět svou politiku v letech po Froomovi a Thomasovi.

Sosa vlastně mohl celý závod vyhrát.

A možná se té situace i trochu zalekl. Že by celkově ovládl hned první závod v dresu týmu, který má v posledních letech monopol na triumfy z Tour de France?

Snový začátek. Možná až moc snový.

Sosa byl před závěrečnou královskou etapou čtvrtý. Ztrácel 29 vteřin na Juliana Alaphilippa, který ale po nájezdu do cílového stoupání odpadl, stejně jako průběžně druhý Daniel Martínez.

Jediným soupeřem v boji o titul tak zůstával Miguel Ángel López. Muž, který už dokázal dojet na pódiu pro tři nejlepší na Giru i Vueltě.

V čele jeli právě spolu s Bernalem a Nairem Quintanou, když Quintanu se Sosou srazil k zemi jeden z nepozorných diváků.

#TourColombia2019 

Aficionados paisas tumban a Nairo Quintana y a Iván Ramiro Sosa en la escalada final de la última etapa. #Ciclismo ‍♂️ pic.twitter.com/WDZhVpbei0 — La Página Deportiva (@LaPagDeportiva) February 17, 2019

„Ten pád přišel v hodně nešťastný moment, kdy se závod lámal. Oba jsme se nakonec dokázali vrátit zpátky, ale vzalo nám to energii,“ popisoval v cíli pozdější vítěz etapy Quintana.



Zpět k Lópezovi je dotáhl hlavně Bernal, který se pro svého kamaráda obětoval.

Jenže místo toho, aby mladý Sosa následně na Lópeze, na kterého průběžně ztrácel šest vteřin, zaútočil, jen vyčkával. Následoval každý Lópezův útok, ale sám ani jednou nic nezkusil.

„Pro mě to vlastně bylo jednoduché. Jestli chtěl vyhrát, měl na mě zaútočit, ale on to neudělal. Já jen potřeboval udržet nervy a dojet s ním,“ povídal pak cyklista Astany.

¡IMAGEN DEL DÍA! 

Miguel Ángel Lopez, Iván Ramiro Sosa y Daniel Martinez podio del Tour Colombia 2.1 pic.twitter.com/imYdODUdAT — Hinchas Colombianos  (@AficionColombia) February 17, 2019

A tak je držel.



Až v posledních desítkách metrů Sosa zaútočil, ale na odpárání Lópeze to nestačilo. Skončil druhý o pouhé čtyři sekundy.

I tak to byl ale impozantní vstup na nejnablýskanější scénu dvou kol.

Zase ten Savio

Kde se vzal?

Některé věci i v stále měnícím a rychle se vyvíjejícím prostředí profesionální cyklistiky zůstávají stejné.

Třeba šéf italské druhodivizní stáje - legendární Gianni Savio.

Jedenasedmdesátiletý muž, kterého jednou španělský novinář Carlos Arribas popsal jako „chlapa, který řídí cyklistický tým, ale klidně by mohl mít svou televizní show, nebo by mohl hrát na piano v nevěstinci“, je velkým milovníkem Jižní Ameriky.

Každou sezonu do Evropy přiveze nějakého mladého Venezuelana, Kostaričana nebo Kolumbijce a často se mu to vyplatí.

Právě on objevil sedmého muže Gira Leonarda Sierru, venezuelskou ušatou blechu José Rujana, který na Giru proháněl i Alberta Contadora, nebo před pár lety právě Egana Bernala.

A taky Ivána Ramira Sosu.

Keep an eye on this one: Kevin Rivera, the latest talented rider to be picked up by Gianni Savio's Androni team from South America -> https://t.co/jEiEAeWYf4 pic.twitter.com/pmmDyRLvud — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) March 18, 2018

Když se Saviova spolupracovníka Giovanniho Elleny před lety zeptali, jestli ví o nějakém dalším talentu, Ellenovi na mysli okamžitě vytanulo jedno jméno.



„Připomíná mi ošklivé káčátko,“ usmíval se. „Trénuje s Eganem a v každém závodu pro něj vydá všechnu energii.“

Tím ošklivým káčátkem myslel právě Sosu.

„Je to velmi introvertní mladík s velkým charakterem. A ano, je to typický vrchař - hubený s velkou silou v kopcích,“ popisoval ho Savio.

Sosa se narodil v Cundinamarce. V regionu blízko Bogoty v rodině, která se živila pěstováním fazolí. Na kole se poprvé svezl v deseti letech, kdy v něm strýc Joaquín vzbudil lásku k cyklistice.

Netrvalo dlouho a Sosa prokázal svůj velký talent. Na největším juniorském závodě v Kolumbii vyhrál královskou etapu po dlouhém úniku v horách.

Tehdy si ho všiml Andrea Bianco - reprezentační trenér, který jeho jméno předal kamarádovi Paolu Alberatimu. Tedy stejnému agentovi, který dostal Bernala do Evropy k Saviovi.

Za chvíli se oba sešli v jednom týmu.

„Bylo pro mě těžké se před třemi lety přestěhovat do Itálie - daleko od domova. Ale věděl jsem, že je to jediná cesta,“ prohlásil.

Jihoameričané často trpí steskem po domově. Sosa nebyl jiný.

„Proto je důležité pochopit jejich mentalitu. Odvezete je z domova, od jejich rodin a přátel. Musíte se postarat o to, aby v Evropě netrávili moc času. Stráví tady dva měsíce, pak odjedou domů, kde si odpočinou, naberou síly a vrátí se zpátky,“ popisuje svůj recept Savio.

S Bernalem i Sosou fungoval.

A tak zatímco Bernal pomalu okouzloval svět, Sosa se od něj dva roky učil. Byl svému staršímu kamarádovi k ruce a když Bernal po triumfu na Aveniru - Tour pro mladíky - odešel do Sky, Sosa dostal křídla.

A sám začal létat.

Do Treku? Ne, do Sky!

Už loni na stejném místě, tedy na závodě Kolem Kolumbie, dojel šestý.

O pár týdnů později už se dočkal prvního profesionálního vítězství na Tour of Bihor v Karpatech.

Následně vyhrál i Adriatica Ionica Race a Sibia Cycling Tour, kde byl dokonce tak dominantní, že ovládl všechny hodnocené kategorie - tedy celý závod celkově, bodovací soutěž, soutěž pro nejlepšího jezdce do 25 let i soutěž pro krále vrchařů.

Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec another young Colombian wins the Vuelta a Burgos in grand style securing victory on the last stage no 5. pic.twitter.com/pBfINdqc2A — The World of Cycling (@twocGAME) August 11, 2018

Nejvíc ale zaujal na španělském etapovém závodě Kolem Burgosu, kde porazil právě Lópeze, Igora Antona nebo Sebastiana Henaa.



„Popravdě, vůbec jsem to nečekal. Že bych mohl v horách prohánět kluky, kteří jezdí o pódium na Grand Tour? Je to jako sen,“ radoval se tehdy.

Byl to pro něj loni vůbec úžasný rok. A bylo jasné, že se o něj v létě budou přetahovat největší cyklistické stáje světa.

Sám dokonce v jednu chvíli potvrdil svůj odchod do Treku-Segafredo. „Věřím, že to pro mě bude perfektní tým. Pomůže mi růst a učit se,“ prohlásil v červenci.

Promising Colombian climber Iván Ramiro Sosa is headed to Trek-Segafredo on a two-year dealhttps://t.co/Ph3AzhXQMk — VeloNews (@velonews) August 27, 2018

Jenže pak změnil názor.



Smlouvu ještě nepodepsal a když ho kamarád Bernal přemlouval, aby šel za ním do Sky, neodmítl.

„S Eganem jsme dobří přátelé. Spolu jsme získávali první zkušenosti v Evropě, často jsme spolu o přestupu mluvili. I v době, kdy on už byl ve Sky a já ještě v Androni. Jsem mu vděčný za všechno, co pro mě udělal,“ říkal.

Když po něm na úvodní tiskové konferenci chtěli, aby se popsal, bylo vidět, že to není muž mnoha slov.

„Řekl bych, že jsem typický Kolumbijec. Takový, který chce nabídnout lidem hezkou podívanou,“ pousmál se. „Jsem dobrý v tom držet vysoké tempo do kopce, ale zároveň mám dost síly v nohou pro nějakou tu akceleraci.“

V tom jsou si s Bernalem podobní.

„Jediný rozdíl mezi nimi je vlastně ten, že Bernal je lepší v časovce. Proto ho vidím spíš jako vítěze velkých Grand Tour. Iván může vyhrávat horské etapy. Ale kdo ví? S pořádným tréninkem může i tu časovku dohnat,“ říká Savio.

Bude muset.

Když se totiž Sosy ptali, který závod by v kariéře nejraději vyhrál, zvítězilo u něj italské Giro.

A to bez alespoň slušné časovky nevyhraje.