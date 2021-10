Čeští dráhoví cyklisté se v pátečním programu na MS v Roubaix neprosadili

Mistrovství světa v dráhové cyklistice v Roubaix Muži:

Bodovací závod: 1. Thomas (Fr.) 94, 2. De Ketele (Belg.), 3. Hoppezak (Niz.) 35, ...17. Pietrula (ČR).

1 km s pevným startem: 1. Hoogland (Niz.) 58, 418, 2. Paul (Trin.) -1,373, 3. Eilers (Něm.) -1,590, ...v kvalifikaci 10. Wagner, 17. Topinka (oba ČR).

Stíhací závod - finále: Lambie (USA) 4:05,060 - Milan (It.) 4:06,149, o 3. místo: Ganna (It.) - Imhof (Švýc.) dostižen. Ženy:

Sprint - finále: Hinzeová - Friedrichová (obě Něm.) 2:0, o 3. místo: Mitchellová - Genestová (obě Kan.) 2:0, …22. Jaborníková (ČR) vyřazena v 1. kole.

Omnium: 1. Archibaldová (Brit.) 137, 2. Kopecká (Belg.) 119, 3. Balsamová (It.) 116, ...19. Ševčíková (ČR) 14