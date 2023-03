V Bíteši druhý. Zklamání, přijeli jsme vyhrát, říkal Neuman

V jarní domácí silničářské klasice na trati mezi Velkou Bíteší a Brnem totiž došlo na souboj hradeckých borců s jezdci ATT Investments, který také rozhodl o vítězství. Radovali se z něj borci rivalské stáje, pro kterou triumf vyjel ve spurtu desetičlenné skupiny Pavel Kelemen.

Na hradeckou stáj zbylo, stejně jako loni, druhé místo, tentokrát zásluhou Dominika Neumana. „Přijeli jsme vyhrát, a to se nepodařilo, takže to je trochu zklamání. Myslím si, že jsme nepodali úplně optimální výkon, hlavně v závěru jsme si moc nepomohli,“ uvedl druhý muž české jarní klasiky.

Hradecká stáj v minulých letech domácímu pelotonu kralovala, v minulé jí konkurenti z ATT Investments začali přece jen šlapat na paty a před letošní se výrazně posílili. Bylo to vidět i na trati mezi Velkou Bíteší a Brnem, závěr závodu jim vyšel lépe než borcům v barvách hradeckého týmu Elkov Kasper.

„Na větru jezdci z ATT kontrolovali čelo pelotonu, rozjeli závěr, a my jsme se za ně nedokázali složit. Zkusil jsem Pavla Kelemena zaskočit, abych přijel první na kostky, ale to se mi nepovedlo a je z toho druhé místo. V závěru mi určitě chyběla větší týmová podpora, abychom se složili a pomohli si,“ posteskl si Neuman. „Vítězství bylo blízko, druhé místo není špatné, ale určitě bych byl raději, kdybych vyhrál, musíme se do dalších závodů z chyb, které jsme udělali, poučit.“

Tradiční předehrou české jarní klasiky byla už v sobotu Velká cena Hlohovce. V ní tým Elkov Kasper ukázal dobrou formu a jeho jezdci obsadili první tři místa v pořadí Filip Řeha, Tomáš Přidal a Štěpán Telecký. Všechno mladí borci, kteří ještě patří do kategorie do 23 let.

„Před závodem jsme se domluvili, že nás pět jezdců do 23 let zkusíme jet hned od startu, aby elitní kluci nemuseli střídat. V závěru jsem za to vzal v kopci a podařilo se mi samotnému dotáhnout únik až do cíle. Týmově to bylo povedené,“ popsal vítězný Filip Řeha závod, v němž kategorie do 23 let startovala tři minuty po juniorech a elitní jezdci ještě o minutu později.

Na hradeckou stáj, která do sezony vstoupila výborně na závodech v Chorvatsku a Slovinsku, kde hned dvakrát triumfoval Adam Ťoupalík, nyní čeká krátká přestávka, po níž se ve Francii postaví na start prestižního etapového závodu Kolem Arden.