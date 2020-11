Vanthourenhout vyhrál poprvé závod SP, Boroš byl v Táboře šestadvacátý

Šestadvacetiletý Vanthourenhout se brzy ujal vedení a po více než hodině na táborském okruhu se dočkal premiérového triumfu ve Světovém poháru.

V posledním osmém kole setřásl Iserbyta, jenž se na něho dotáhl ze skupinky pronásledovatelů. Vrátil mu tak nedávnou porážku z evropského šampionátu. Iserbyt dojel s mankem pěti sekund a Van Aert dalších sedm vteřin poté. Nadvládu Belgičanů potvrdil čtvrtým místem Toon Aerts.

Boroš ztratil na vítěze takřka čtyři minuty. „Měl jsem bohužel defekt hned za depem, což mě stálo tu skupinku o patnácté místo, na které jsem si dneska věřil. Stalo se, bojoval jsem dál, co to šlo, ale bylo to hodně těžké fyzicky i psychicky. Byl to domácí závod, chtěl jsem se předvést v co nejlepším světle, ale defekt mi to bohužel zhatil,“ mrzelo Boroše.