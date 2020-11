Cyklokrosař Stránský vyhrál na SP v Táboře závod juniorů, Fiala byl třetí

Sedmnáctiletý Stránský využil dobré startovní pozice a od samého začátku potvrzoval roli jednoho z hlavních favoritů, když kontroloval dění v čele závodu. O svém triumfu rozhodl ve třetím z pěti okruhů, když odjel ostatním a náskok si udržel až do cíle.

„Chtěl jsem to zkusit už ve druhém kole, ale věděl jsem, že když to udělám, nevydržím to až do cíle. Tak jsem si počkal do třetího, pak jsem za to vzal před schodama a jel až do cíle,“ řekl Stránský po závodě, v němž chyběli nizozemští a belgičtí mladíci.

Nová trať v táborském areálu Komora, kam kvůli opatřením proti šíření koronaviru nesměli diváky, je podle Stránského náročná. „Hodně to bolelo. I když to na mně možná nebylo znát, tak mi docházelo. Musel jsem se opravdu vymáčknout, abych to vedení udržel až do konce. Vůbec se mi nechce věřit tomu, že se mi to podařilo, ale je to paráda,“ prohlásil.

V závodě juniorek si zpočátku vedla z českých reprezentantek nejlépe Julia Kopecky, ve druhé polovině závodu se ale propadla na konečné osmé místo. Bedrníková dojela šestá s mankem minuty a 47 sekund na vítěznou Britku Zoe Backstedtovou, na pódium měla ztrátu 42 vteřin. Druhá skončila Lucemburčanka Marie Schreiberová, třetí byla Italka Lucia Bramatiová.

„Je to i pro mě velké překvapení, protože trénuju teprve dva týdny. Snažila jsem se tam být hned od začátku, aby mi to neujelo. Jak to ještě nemám úplně zažité, tak jsem se postupně rozjížděla, bohužel už se mi to ke konci nepovedlo více dojet, ale jsem i tak hodně spokojená a cením si moc i toho šestého místa,“ uvedla Bedrníková.

V 11:25 vyjely na trať muži kategorie do 23 let, následovat budou ještě závody v obou elitních kategoriích. Muži odstartují ve 14:30.