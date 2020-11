Cyklokrosové hvězdy čeká v Táboře upravená trať

„Dostat Světový pohár do Tábora bylo letos hodně obtížné. Měnily se podmínky, termíny. Ještě v září jsme nebyli zcela přesvědčeni, zda závod uspořádáme. Po řadě jednání jsme se rozhodli na poslední chvíli. Pro nás je to také závazek před pořádáním mistrovství světa v roce 2024,“ popisuje Petr Balogh, předseda organizačního výboru a šéf cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky.

Nedělní program Světový pohár v Táboře 9.15 junioři 10.15 juniorky 11.25 muži do 23 let 13.10 ženy Elite 14.30 muži Elite

Pořadatelé dostali povolení také od krajské hygienické stanice. „Našli jsme taková řešení, která umožní konání závodu a přitom neohrozí zdraví jeho účastníků. Mezi podmínky patří i negativní test na covid19. Jednotlivé týmy se budou pohybovat v uzavřeném areálu, kde je režim nastavený tak, aby se nepotkávali závodníci a týmy různých kategorií. V místě závodu tak bude vždy jen jedna kategorie,“ upřesňuje ředitelka krajské hygieny Kvetoslava Kotrbová.

Světový pohár cyklokrosařů se letos smrskl z 15 podniků na pět. S měsíčním zpožděním bude táborské klání otevíracím dílem ročníku. „Startovní pole bude trošku prořídlé, ale jsem moc rád, že přijede velká hvězda Wout van Aert z Belgie. Trojnásobný světový šampion zde absolvuje první závod po skvělých výkonech na Tour de France a mistrovství světa,“ doplňuje Balogh.

Kromě Wout van Aerta dorazí prakticky kompletní špička ve všech kategoriích. Přihlášeni jsou cyklokrosaři ze 16 zemí. Mezi ženami by se na trať mělo vydat 54 závodnic, kdy z elitní desítky světového žebříčku chybí jen tři. Mezi nimi je i domácí Kateřina Nash. Česká hvězda by se měla zapojit až v novém roce. Hlavními favoritkami jsou Nizozemky a Belgičanky.

V mužské kategorii Elite bude na startu 39 cyklokrosařů a špička bude také prakticky kompletní. Na startu budou chybět jen světová trojka Nizozemec Mathieu van der Poel a Španěl Felipe Orts Lloreta. Nizozemští a belgičtí jezdci budou i v mužském závodě patřit mezi hlavní adepty na stupně vítězů.

V elitních kategoriích se domácí jezdci mezi favority neřadí. V juniorech je situace odlišná. Matěj Stránský bude útočit na přední příčky, stejně jako jeho týmoví kolegové Matyáš Kopecký, Pavel Jindřich či Matyáš Fiala. „Do Tábora se moc těším, abych mohl ukázat, co ve mně je. Teď jsem vyhrál domácí pohár v Jičíně a na trénincích mi to také jde. Věřím, že budu bojovat o pódium,“ přeje si Stránský. V juniorkách má smělé plány zejména Julia Kopecky.

Fanoušci, jezdci i organizátoři napjatě očekávají, jak si kdo poradí s nástrahami nové táborské trati na okruhu v areálu Komora. „Okruh jsme upravili, proti loňskému se změnil asi ze 30 procent. Bude již hodně podobná té, na které se pojede mistrovství světa. Zkrátila se na 2 950 metrů a nejezdí se do zadní části areálu. Je to proto, aby diváci měli jezdce víc na očích. Zároveň přibyly dva těžké výjezdy,“ vysvětluje Balogh.

Změny na trati vítá i český reprezentační kouč Petr Dlask. „Stavěla se hlavně pro české závodníky a je od začátku do tahu. Přibyly technické pasáže. Věřím, že na ní zajedeme co nejlepší výsledky,“ očekává.

Novou trať a formu okomentoval i Michael Boroš, jedna z českých nadějí v elitní mužské kategorii. „Okruh jsem si projel a musím říct, že je o dost těžší. Bude to hodně poctivé. Moje kondice není nejlepší, budu rád za umístění do 20. místa. Jinak jsou moje cíle jezdit do desítky,“ tvrdí jezdec táborského týmu.