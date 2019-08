Devatenáctiletý talent Evenepoel vyhrál klasiku v San Sebastiánu

Evenepoel udělal rozhodující krok k největšímu vítězství své začínající profesionální kariéry osm kilometrů před cílem. V prudkém stoupání se člen týmu Deceuninck-Quick Step odpoutal od svého soupeře ve dvoučlenném úniku Tomsem Skujinšem z Lotyšska a osamoceně si dojel pro vítězství.

„Většinu dne jsem se přitom necítil vůbec dobře,“ uvedl Evenepoel, jenž v předposledním stoupání odpadl z pelotonu. „Nešel jsem do toho moc brzy, ale věděl jsem, že mám v posledním kopci dost síly. Snil jsem o tom, že tenhle závod jednou vyhraju, a už se mi to podařilo. Je to neskutečné,“ dodal rodák z Flander.

Jedenáctičlennou skupinu pronásledovatelů dovezl do cíle s více než půlminutovým odstupem olympijský vítěz Greg van Avermaet z Belgie, jenž ve spurtu porazil Švýcara Marca Hirschiho.

Roman Kreuziger, který byl v Baskicku v minulosti dvakrát na stupních vítězů, obsadil týden po Tour de France 17. pozici s odstupem 1:07 minuty. Druhý Čech Josef Černý závod nedokončil.

Evenepoel, jenž loni na ME v Brně a na MS v Innsbrucku vyhrál mezi juniory silniční závod i časovku, dosáhl na překvapivý triumf hned při prvním stratu na jednorázovém závodu kategorie WorldTour. Stal se tak třetím nejmladším vítězem velkého jednodenního závodu v historii, mladší byli jen dva šampioni klasiky Lutych-Bastogne-Lutych v první polovině minulého století.

Do boje o prvenství v San Sebastiánu nepromluvily velké postavy nedávno skončené Tour. Francouzský obhájce loňského prvenství Julian Alaphilippe, jenž jel na „Staré dámě“ čtrnáct etap ve žlutém dresu lídra, odstoupil po 90 kilometrech. Do cíle nedojel ani celkový vítěz Tour Egan Bernal z Kolumbie.