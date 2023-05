Na Zadově vládli němečtí bikeři, Čábelická byla třetí a vede Český pohár

Čábelickou porazila už jen Jihoafričanka Candice Lillová. Na vítězku domácí závodnice ztratila téměř dvě a půl minuty, na druhé místo bezmála minutu. Jezdkyně týmu Gapp System-Kolofix vystřídala v polovině pohárového seriálu v čele průběžné klasifikace Janu Czeczinkarovou, jež dojela devátá a v celkovém pořadí ji předstihla ještě Anne Terpstraová z Nizozemska.

Eggera doplnili na stupních vítězů Lotyš Martins Blums a Kanaďan Gunnar Holmgren. Kobes dorazil do cíle s téměř čtyřapůlminutovou ztrátou na vítěze. Hned za ním se umístil Jan Vastl, který se posunul do pozice nejlepšího Čecha v průběžném pořadí, do něhož se nezapočítává nejhorší výsledek sezoně. Je druhý o 50 bodů za Slovákem Matejem Ulíkem, jenž na Šumavě obsadil až 16. místo. Na startu nebyla česká jednička Ondřej Cink, který po minulém vítězství v Městě Touškov musel v minulém týdnu vynechat kvůli nemoci i Světový pohár v Novém Městě na Moravě.