Nevyjasněné úmrtí velkého talentu. Je složité to přijmout, říká i Vakoč

dnes 10:54

Tolik toho mohl dokázat... Bjorg Lambrecht patřil do generace Egana Bernala, letošního vítěze Tour de France, s nímž v minulosti soupeřil na nejprestižnějším klání cyklistů do 23 let Tour de l’Avenir. Také on může jednou vyhrát Grand Tour, psali o něm v Belgii. Na Vueltě měl jet letos poprvé na celkové pořadí. Ale pondělní tragická smrt při závodě Kolem Polska vše změnila.

Adam Hansen, v Beskydech žijící australský cyklista stáje Lotto Soudal, v pondělním večeru o svém kamarádovi na sociální sítě napsal: „Vzpomínám, jak jsem mu mnohokrát bral peněženku, protože ji zapomněl v kavárně. Vzpomínám, jak jsem se snažil najít ztracený iPhone, když ho Bjorg zase někde nechal. A teď nás tu nechal všechny... Byl to dobrý kluk.“ Dvaadvacetiletý Bjorg Lambrecht zahynul v průběhu třetí etapy závodu Kolem Polska. Proto se v úterním čtvrtém dějství tohoto worldtourového klání cyklistů vůbec nezávodilo. Nastal den smutku. Organizátoři čtvrtou etapu zkrátili a neutralizovali, jezdci ji absolvovali jako procesí, aby tím uctili památku jednoho z nich. „Pořád je složité přijmout, co se v pondělí stalo,“ svěřoval se pohnutým hlasem Petr Vakoč, který v Polsku rovněž startuje. „Nechtěli jsme tomu věřit, na všechny ta zpráva hodně moc dolehla. Na Brabantském šípu jsem jel s Bjorgem v úniku, byl skvělým závodníkem s velkou budoucností. A znenadání se stane tohle. Hrozné. Čtvrtou etapu objedeme jako hold Bjorgovi.“ Příčina pádu? Neznámá Není to zdaleka poprvé, kdy cyklistický profipeloton zasáhla v posledních letech smrt. Tentokrát nedošlo ke kolizi s doprovodným motocyklem nebo srážce s nákladním automobilem. Neřešilo se, zda k tragédii mohl přispět nebezpečný sjezd jako při osudném pádu Wouta Weylandta na Giru 2011. Ani nikdo nekritizoval slabá bezpečnostní opatření. Přesto Lambrecht zemřel. Možná se už nikdy nedozvíme pravou příčinu jeho pádu. Videozáznam události, k níž došlo v blízkosti slezského města Zory, neexistuje. Pouze spekulace. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Jeden z domácích jezdců, který si chtěl zachovat anonymitu, řekl polským reportérům, že Lambrecht krátce před karambolem zvedl paži a volal svůj týmový vůz. Pode jiných verzí zavadil o kolo jezdce před sebou, případně ho někdo popostrčil zezadu. Ovšem to vše jsou jen dohady. Upadl v tomto místě jediný. A naneštěstí vletěl celým tělem na betonovou pasáž vedle silnice. „Byl to pád, jakých je spousta, každý den, v každém závodě,“ řekl John Lelangue, generální manažer Lotta Soudal. Také on pouze tápe, jaká byla příčina tragédie. Lékař závodu Ryszard Wisniewski tvrdil: „Nevíme, proč upadl, bylo to na zcela rovné silnici. Příčinou smrti se stalo vážné zranění hrudníku i břišní dutiny, krvácení ze sleziny a jater. Nemohl být zachráněn. Je mi to nesmírně líto.“ Bezprostředně po pádu se Lambrechtovi zastavilo srdce. Lékaři jej na místě resuscitovali. „Zařízení Lucas, které máme pro masáž srdce, nepomohlo,“ popisoval Wisniewski pro deník Przeglad Sportowy. „Museli jsme otevřít jeho hruď a srdce masírovat přímo, což se zdařilo. Nebyl však ve způsobilém stavu pro transport vrtulníkem, a tak jej naše ambulance převezla do nemocnice v Rybniku.“ Tam už dorazil v kritickém stavu. Během operace zemřel. „Udělali jsme vše, co jsme mohli,“ ujišťoval lékař. Chtěl v Polsku vyhrát etapu Toho dne pršelo. Na mokré silnici došlo k více pádům. Nedlouho před Lambrechtovou kolizí organizátoři na twitterovém účtu psali: „Cyklisté plavou po silnici vpřed.“ V takových podmínkách však všichni závodili nesčetněkrát. Lambrecht byl navíc navzdory svému mládí považován za obratného jezdce. Jeho sportovní ředitel Mario Aerts o něm v úvodu závodu Kolem Polska říkal: „V porovnání s vrstevníky má skvělou poziční jízdu v pelotonu. Pozná, kde být v pravou chvíli na pravém místě. Nepotřebuje starší kolegy, aby ho pelotonem prováželi, ani to nemá rád. Líbí se mu být samostatný.“ Ten „kluk“, na jehož úsměv nyní tolik jezdců vzpomíná, platil za velkou belgickou naději. Země mnoha vynikajících klasikářů nalezla v Lambrechtovi a v devatenáctiletém Remku Evenepoelovi novou generaci ambiciózních vrchařů. O Lambrechtovi dokonce psali jako o možném budoucím vítězi Grand Tour. Bjorg Lambrecht (vlevo) na startu třetí etapy Kolem Polska. Do cíle už nedojel. Pocházel z periférie Gentu, kde jarní klasiky projížděly takřka před jeho dveřmi. Brzy se stal jejich náruživým fanouškem a v Tomu Boonenovi, čtyřnásobném šampionovi Paříž - Roubaix, nalezl svůj idol. Dres Boonenovy stáje Quick-Step dokonce nosil jako pyžamo. V sezoně 2015 slavil titul juniorského mistra země, o dva roky později skončil druhý na Tour de l’Avenir, nejprestižnějším světovém klání kategorie do 23 let. Porazil ho tehdy jediný sok: Egan Bernal, letošní vládce Tour de France. Od té doby jsou s Kolumbijcem přáteli. „Byl skvělým závodníkem s velkou budoucností. A znenadání se stane tohle. Hrozné.“ Petr Vakoč o Bjorgu Lambrechtovi Loni Lambrecht vybojoval stříbro na mistrovství světa do 23 let a debutoval ve World Tour. Letos dojel čtvrtý na Valonském šípu, šestý na Amstelu a dvanáctý na Dauphiné, generálce pro Tour, kde získal i trikot nejlepšího mladého jezdce. „Rád bych v Polsku vyhrál etapu,“ plánoval. Načež se měl na Vueltě poprvé zaměřit na celkové pořadí Grand Tour a atakovat Top 10. Nic z toho už nebude. Na pódiu u startu 4. etapy Kolem Polska pod černě zarámovanou Lambrechtovou fotografií plápolala v úterý svíčka. Jeho týmoví kolegové z Lotta Soudal stáli v první řadě se skloněnými hlavami. Před pelotonem pak přijeli i do cíle, zastavili těsně před metou. Minutou ticha uctili s celým pelotonem památku tolik oblíbeného chlapce. Týmovým kolegům i členům realizačního týmu, kteří se zde shromáždili, se draly do očí slzy. Tour de Pologne (Twitter) @Tour_de_Pologne #ForBjorg https://t.co/yeJ44ABwAz 740 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit „Bjorg je stále členem našeho týmu, je stále v našich myslích,“ pronesl generální manažer stáje Lelangue. „To, co se v pondělí stalo, je tragické pro každého, pro Bjorgovu rodinu, přátele, fanoušky, tým, celou cyklistickou komunitu. Stále nám to připadá nereálné. Nic už s tím neuděláme. Naneštěstí, to je život. Nyní to musíme překonat.“ Stále otřesení jezdci Lotta Soudal se ve středečním dopoledni rozhodnou, zda budou pokračovat v závodě i po úterní smuteční etapě. Sport umí být nádherný, plný emocí. Ale dokáže být i nesmírně krutý. Další úmrtí v silničním profipelotonu v posledních letech Wouter Weylandt (Bel.) zemřel na následky pádu ve sjezdu v závěru 3. etapy Gira v roce 2011. Antoine Demoitié (Bel.) nepřežil hromadný pád při klasice Gent - Wevelgem 2016, kdy jej na zemi zasáhl doprovodný motocykl. Daan Myngheer (Bel.) podlehl na Critériu International 2016 srdeční mrtvici, stejně tak Michael Goolaerts (Bel.) při Paříž - Roubaix 2018 a Robert de Greef (Niz.) na Omloop van de Braakman 2019. Chad Young (USA) přišel o život po pádu na americkém etapovém závodě Kolem Gily v roce 2017. Michele Scarponi (It.) zemřel poté, co jej při tréninku na Giro srazil v roce 2017 nákladní automobil.