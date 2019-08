Bennett ovládl v Belgii i třetí etapu, Černý klesl na sedmé místo

Bennett završil hattrick přesto, že měl podle svých slov při finiši poškozené kolo. „Myslím, že mi v poslední zatáčce do něj někdo lehce ťuknul a převody skákaly jak šílené,“ popsal. Díky bonusovým sekundám zvýšil vedení na 20 sekund.

Černý, který byl v úterý členem šestičlenného úniku a nasbíral spurtérské prémie, po dnešku nabral manko deseti vteřin a ztrácí jich na irského lídra 23.

Třetí etapa začala minutou ticha na počest belgického jezdce Bjorga Lambrechta, jenž podlehl těžkým zraněním po pádu před týdnem na závodu Kolem Polska. V úterý měl pohřeb v nedalekém městě Knesalare.

Závod WorldTour na belgickém a nizozemském území, jenž se do roku 2016 jmenoval Eneco Tour, potrvá do neděle. Po třech etapách pro spurtéry by se ve čtvrtek měli ukázat vrchaři na kopcích v okolí Houffalize.