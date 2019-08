Úspěšný únik a premiérový triumf. Binck Bank Tour vyhrál De Plus

Cyklistický závod Binck Bank Tour (WorldTour) 7. etapa (178,1 km): 1. Naesen (Belg./AG2R La Mondiale) 3:52:40, 2. Van Avermaet (Belg./CCC) stejný čas, 3. De Plus (Belg./Jumbo-Visma) -4, 4. Clarke (Austr./EF Education First) -25, 5. Gilbert (Belg./Deceuninck-Quick Step), 6. Teunissen (Niz./Jumbo-Visma) oba -26, ...21. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -46, Černý (ČR/CCC) nedokončil. Konečné pořadí: 1. De Plus 21:29:55, 2. Naesen -35, 3. Wellens (Belg./Lotto-Soudal) -36, 4. Van Avermaet -37, 5. Hirschi (Švýc./Sunweb) -44, 6. Teunissen -1:06, ...15. Štybar -1:40.