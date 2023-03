Cyklista Ťoupalík zažívá skvělý start sezony. Závodím chytřeji, říká

Stalo se tak uprostřed tohoto týdne ve Slovinsku na závodě GP Goriska & Vipava Valley. Ťoupalík tam navázal na prvenství v prvním závodě silniční sezony v chorvatském Umagu, mezi těmito dvěma výhrami dojel na jihu Evropy ještě třikrát druhý.

„Takhle dobrý vstup do silniční sezony jsem ještě nezažil,“ přiznává šestadvacetiletý cyklista, jenž jen v těchto březnových závodech nasbíral 143 UCI bodů.

Ťoupalík společně se svými týmovými kolegy vyrazí v neděli do české jarní klasiky na trati Velká Bíteš -Brno - Velká Bíteš, jež tradičně otvírá domácí cyklistickou sezonu. Sobotní předehru v moravském Hlohovci ale dosavadní lídr týmu vynechá.

Kde vidíte základ tak dobrého vstupu do sezony?

Oproti minulým sezonám jsem trochu změnil přípravu. Déle jsem závodil v cyklokrosu, takže závodní pauza byla kratší a cyklokros měl kladný vliv. Poté přišla kvalitní příprava na soustředěních na jihu Evropy a důležité bylo, že jsem byl celou sezonu zdravý. K tomu se přidal povedený hned první závod, před kterým jsem se cítil velmi dobře.

Takže jste tušil, že by se vám mohlo dařit?

Hodně naznačoval už samotný trénink, v němž se dneska dá dobře kontrolovat, jak na tom jste. Závod je pak sice trochu něco jiného, ale dost to naznačuje. Také den před závodem v Umagu jsem se při projíždění trati cítil dobře, vybral jsem místo k zaútočení a v samotném závodě to vyšlo tak, jak mělo.

Výrazně vás to povzbudilo do dalších závodů, v nichž jste také několikrát skončil mezi nejlepšími.

Přesně tak, takový výkon, jaký se nám v Umagu povedl, je pro psychiku hodně důležitý a potvrdilo se to i v těch dalších startech.

Váš tým v zimě opustilo několik zkušených borců a místo nich přišli mladí. Velká změna?

Pro mě v tom, že se tým rozdělil na starší a mladé a já patřím mezi ty starší. Nás moc není, proto musíme závodit trochu jinak, řekl bych chytřeji, zatímco mladí získávají zkušenosti.

Jak na tom mladí kolegové jsou?

Z vlastní zkušenosti vím, že zažívají těžký přechod z juniorů mezi dospělé, což není jednoduché. Velmi jim pomohl trénink v zimě, jejich výkonnost šla výrazně nahoru.

O víkendu vás čekají první závody domácí sezony, co od nich čekáte?

V Hlohovci tři nepojedeme, takže se mě netýká. Na Bíteš se ale těším, je to prestižní otvírák, na kterém jsme loni po delší době nevyhráli, takže si prvenství budeme chtít vzít zpět.