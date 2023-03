Cyklista Ťoupalík si dojel ve Slovinsku pro druhé letošní vítězství

Ťoupalík zaútočil v závěrečném stoupání, v následném sjezdu a cílové rovince už za sebou soupeře udržel. „Když jsem si včera trať projel, tušil jsem, že by mi to mohlo sedět. Věděl jsem, že když zůstanu sám nahoře, musím mít rychlé jezdce co nejdál za sebou a jet co nejlíp z kopce, protože v dlouhé cílové rovince bych nemusel být nejrychlejší. Jsem rád, že se to povedlo přesně tak, jak jsme si to naplánovali,“ uvedl šestadvacetiletý jezdec v tiskové zprávě.