ONLINE: Biatlonistky jedou stíhací závod, jak se daří čtveřici Češek?

Lucii Charvátové se sprint v Hochfilzenu náramně vydařil, vybojovala v něm šesté místo a do stíhačky tak má solidní výchozí pozici. Vyráží 29 vteřin po vítězce sprintu Italce Wiererové.

S číslem 17 a odstupem 53 vteřin do závodu vstupuje Jessica Jislová, Eva Kristejn Puskarčíková na dresu nese 32 a ztrácí minutu a 15 sekund, sedmá žena celkového hodnocení SP Markéta Davidová startuje sedm sekund za ní a má číslo 35.



„Nebyl čas na žádnou nervozitu, startovala jsem skoro na začátku (s číslem 4), zabojovala jsem, co to šlo, a takhle pěkně to dopadlo,“ těšilo Charvátovou po pátečním šestém místu.

Ve stíhacím závodě ovšem hned od úvodních metrů odráží nápor silných Norek Röiselandové a Eckhoffové. S číslem jedna se na desetikilometrové trati snaží navázat na zlato ze sprintu Italka Wiererová, o šest vteřin za ní startuje další Norka Tandrevoldová, trojku má Ruska Mironová.

České reprezentantky v sobotu v Hochfilzenu nelenily a díky nejlepšímu běžeckému času z celého startovního pole obsadily šesté místo ve štafetě.

Jak v prvním stíhacím závodě sezony bojují s konkurencí 56 dalších biatlonistek sledujte od 12 hodin v podrobné reportáži.