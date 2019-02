Davidová: Se střelbou jsem se tu prala. Ty čtyři nuly jsou malý zázrak

Kdyby se nezapočítávaly odstupy ze sprintu, byla byste v sobotu dokonce druhá.

No, to je hezké. Ale takovou disciplínu ještě bohužel nikdo nevymyslel. (směje se)



O výrazný posun ze sprinterského 32. místa jste si řekla i bezchybnou střelbou. Po zkušenostech ze sprintu jste si tentokrát usmyslela, že budete na střelnici raději vyznávat heslo „Spěchat pomalu“?

Spěchat pomalu, to je hezky řečeno. Mně ta stojka poslední dobou nějak nesedí, trochu jsem tam s ní bojovala a musela si to vystát. Jsem ráda, že všechny terče nakonec popadaly, i když ten můj střelecký čas byl podle toho i dlouhý. Ale pořád lepší než jít na kolečko.



Z těch dvaceti ran byla jen jedna kalibr, jinak šlo podle trenérů o jisté rány.

Tak to je dobré znamení, že jsem měla i štěstí, když mi ten kalibr spadnul. Rozhodně jsem celkově se střelbou spokojená, kdo by nebyl se čtyřmi nulami.



Povedly se vám předtím také ve vytrvalostním závodě v Canmore, naopak při sprintu v Soldier Hollow to až tak vydařené nebylo. Ale že ještě nejste střelecky až tak stabilní a občas vám položka nevyjde, s tím asi sama počítáte, že?

To rozhodně. Já se tu se střelbou i na tréninku dost prala, takže ty čtyři nuly byly pro mě takový malý zázrak.



Zároveň jste zaznamenala pátý nejrychlejší běh dne. Už od Anterselvy se běžecky držíte v první desítce nebo v jejím těsném dosahu.

Což je taky dobrá zpráva. Mně se tu nejezdí úplně dobře, hůř se mi dýchá, trochu bojuju s tím, že se nemohu pořádně nadechnout. Ale myslím si, že všichni jsou dost hotoví.

Všech šest vašich nejlepších výsledků ve Světovém poháru jste paradoxně dosáhla ve střediscích s nadmořskou výškou vyšší než 1 400 metrů. Může to něco znamenat?

Mně výšky nikdy nedělaly problémy, nebojuju s nimi. Nevadí mi, když přejedeme do výšky a nepotřebuji pak týden na adaptaci.



Poslední den Smíšené závody v Soldier Hollow V americkém Soldier Hollow jsou dnes na závěr osmého pohárového kola na programu nejprve sprint dvojic (single mix) a potom smíšená štafeta. Na rozdíl od minulosti finišmankami těchto závodů budou podle rozhodnutí IBU tentokrát ženy.

Česká nominace

Single mix: Tomáš Krupčík, Veronika Vítková.

Smíšená štafeta: Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Markéta Davidová, Eva Puskarčíková.

A funguje to i opačně? Když opět sjedete dolů, jste rychle v pohodě?

No, to mívám vždycky i nějaké krizové dny, takový třetí nebo pátý den po návratu. Jenže já si ani moc nepřipouštím, jestli zrovna jsme ve výšce nebo ne. Kolikrát kdyby mi neřekli, jak jsme vysoko, ani to nepoznám. Nějak tohle neřeším. Poslední tři kola poháru byly takové vysokohorské závodění. Na mistrovství světa teď bude chtít každý poladit a forma všech půjde nahoru. Tak uvidíme, jak moc půjde nahoru ta naše a jak dokážeme ustát tu konkurenci.



Máte recept, jak se teď před mistrovstvím světa udržet na vlně?

Zůstat nohama pevně na zemi. To je důležité - a v biatlonu ještě důležitější. Mít respekt a nechodit do závodů s tím, že bude všechno super.

Cítíte, že forma už je pro šampionát vyladěná, nebo jste naopak ráda za ty dva týdny, které vám před ním budou dopřány?

Jsem hlavně ráda, že teď mohu zajet na chvíli domů, že potrénujeme a zase si trochu odpočinu od závodů. I když to teď bylo v zámoří jen čtrnáct dnů a ještě nám jeden závod ubrali, se vším tím cestováním a přelety šlo o náročný blok.



Kolik dní doma vám teď trenéři povolí? Tak tři?

Ne, dokonce šest.



Což je luxus vzhledem k dosavadní rozcestované sezoně.

Jo, to je hodně dobrý.



Jaký máte recept na čištění hlavy před odletem do Östersundu? Půjdete do školy, ke koním?

Do školy i na koně. Zase mi začal semestr, zajdu do školy na chvíli ukázat. Prostě si budu užívat ty chvíle doma.