Rychlopalkyně Vítková: Už nenechávám na střelnici zbytečné vteřiny

Dvacet ran a dvacet sestřelených terčů. Cítila jste tentokrát tak obrovskou jistotu, že vám vše popadá? Protože vaše střelba nejen že byla famózní, ale navíc i extrémně rychlá, dosáhla jste třetího nejrychlejšího střeleckého času dne.

Já si na té střelnici dnes opravdu věřila. Měla jsem už předtím suprový nástřel, navíc jsem věděla, že jsou ideální podmínky. Prostě jsem to tam odstřílela tak, že jsem i věděla, že jde o jisté rány. Nebylo zapotřebí na nic čekat.

Jak tvrdil i asistent kouče Jiří Holubec, přenesla jste si tréninkovou rychlost střelby do závodů. Dá se říci, že už jde o trvalý jev? Takhle rychle střílíte čtvrtý závod po sobě.

Těžko říct. Už v Canmore se mi podařilo střelbu zrychlit, přestože to tam po běžecké stránce nebylo z mé strany ani trochu dobré. A tady v Soldier Hollow mi střelnice tak nějak sedí. Padá mi to na ní, že možná ani nevím jak.



Z dvanácti posledních závodních položek teď máte jedenáct nul.

To je moc hezké. Kdyby mě to někdo řekl před Amerikou, neuvěřím. Sedlo mi to tu.



Co mohlo takový střelecký posun způsobit?

Nevím. Přijde mi, že dělám věci pořád stejně, přitom najednou je to rychlejší. Možná jsem ty rány přestala podvědomě hlídat. Když mi už po štafetě v Canmore oznámili, že jsem střílela až tak rychle, divila jsem se, protože sama jsem to předtím na střelnici nepoznala.



Přitom lehkým střeleckým závodem stíhačka v Soldier Hollow podle výsledkové listiny nebyla, pouze tři ženy při ní zaznamenaly čtyři nuly: vy, Markéta Davidová a Ruska Kajševová.

Mně přišlo, že tu nefouká a podmínky jsou na střelnici takřka ideální. Potom asi záleželo i na tom, jak se s tím kdo dokázal v dané chvíli poprat. Překvapilo mě, že se vepředu tak moc chybovalo.

Dorothea Wiererová dnes střílela za osm, což je u ní naprosto nevídané.

To je. Ale i další výborné holky tam nechávaly na položkách dvojky.



Co se týče běhu, vyhecovalo vás, že šlo o kontaktní závod a že neustále s někým závodíte?

Na trati bylo pro mě hlavně příjemné, že jsem dokázala s někým jet. Když už jsem se někoho chytla, dovedla jsem s ním vydržet, i když v posledním kole to s Kamilou Žukovou tak nevypadalo. Ale pořád jsem se cítila, že závodím, a dovedla jsem si i pomoci tím, když jsem se za ostatními schovala a vyvezla se. Jo, bylo to běžecky lepší.



Víte, na čem ještě chcete ve dvou týdnech do světového šampionátu na trati zapracovat?

Abych pravdu řekla, my jsme v poslední době nic ani moc nezměnili.



Nepřišli jste tedy na to, co mohlo být příčinou vašich předchozích vleklých problémů?

Ani ne. Ještě něco hledáme, tak uvidíme, jaké dostanu nejnovější výsledky testů. Možná se na něco přišlo, ale stále to nedokážu najisto říci.



Každopádně 9. místo v cíli musí být pro vaši psychiku jako balzám.

Už v těch předchozích závodech jsem doufala: Musí se to přece zlomit. Byla jsem nastavená tak, že mě pořád bavilo závodit, jenom mě to hrozně bolelo, tělo mě na trati nechtělo pustit dál. Bylo to celé utrápené, nejelo mi to a já nevěděla proč.



Stíhačka vás nyní bolela jak?

Bolela taky, ale šlo o přiměřenou bolest. Naopak v Canmore to bylo vážně strašné, jako bych se na trati ani nepohnula. Zato tady jsem se dokázala jiných holek udržet a díky tomu byl pro mě závod o něčem úplně jiném. Což je před mistrovstvím světa moc povzbuzující, i když pořád mám rezervu v běhu velikou a v něm stále vteřiny ztrácím. Ale přestala jsem aspoň ztrácet takové ty levné, zbytečné vteřiny na střelnici.

Dnes jste měla položky za 24, 27, 23 a 22 sekund.

A dřív to bylo všechno kolem 30 a přes 30.



V neděli jsou na programu sprint dvojic (singl mix) i smíšené štafety. Do jakého závodu vás trenéři vybrali?

Pojedu singl mix. Co jsme se už před stíhačkou bavili s Egilem (trenérem Gjellandem), u Markéty Davidové bylo už dopředu jasné, že pojede smíšenou štafetu a o druhém místu do ní se rozhodovalo mezi mnou a Evou Puskarčíkovou. Egil situaci vyhodnotil tak, že pro mě z hlediska přípravy před mistrovstvím světa bude lepší zajet si radši singl mix (ve dvojici s Tomášem Krupčíkem). Tentokrát se tu pojede jinak, startovat budou kluci a finišovat holky, takže to budeme mít o něco delší a dám si celkem 7,5 kilometru.