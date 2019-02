Vítková nejlepší Češkou, sprint v Soldier Hollow ovládla Röiselandová

Závod SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA): Ženy - sprint (7,5 km):

1. Röiselandová (Nor.) 19:47,6 (0 tr. okruhů), 2. Mäkäräinenová (Fin.) -11,5 (1), 3. Hildebrabdová (Něm.) -21,4 (0), 4. Hojniszová (Pol.) -23,0 (0), 5. Kuzminová (SR) -28,2 (1), 6. Žuková (Pol.) -39,4 (0), 7. Herrmannová (Něm.) -42,4 (2), 8. Wiererová (It.) -49,0 (1), 9. Högbergová (Švéd.) -53,1 (0), 10. Džymová (Ukr.) -55,2 (0), ...19. Vítková -1:32,3 (1), 23. Puskarčíková -1:38,1 (1), 32. Davidová (všechny ČR) -1:51,7 (3). Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. Wiererová 685, 2. Vittozziová (It.) 675, 3. Röiselandová 597, 4. Kuzminová 580, 5. Fialková (SR) 526, 6. Mäkäräinenová 497, ...23. Davidová 283, 42. Puskarčíková 119, 48. Vítková 91, 69. Charvátová 31, 86. Jislová (obě ČR) 10.