Los si opět pohrál s Češkami. Wiererová doufá, že následky nemoci pominuly

Čísla a fakta před vytrvalostním závodem žen Startovní čísla favoritek a Češek:

1 Vittozziová (It.)

5 Chevalierová-Bouch. (Fr.)

10 Wiererová (It.)

12 Preussová (Něm.)

13 CHARVÁTOVÁ (ČR)

14 Alimbekavová (Běl.)

16 Braisazová-Bouch. (Fr,)

18 Simonová (Fr.)

22 H. Öbergová (Švéd.)

25 Hauserová (Rak.)

27 E. Öbergová (Švéd.)

29 Hinzová (Něm.)

33 Herrmannová (Něm.)

36 Röiselandová (Nor)

39 DAVIDOVÁ (ČR)

40 PUSKARČÍKOVÁ (ČR)

45 Eckhoffová (Nor.)

50 Skottheimová (Švéd.)

64 Džimová (Ukr.)

87 JISLOVÁ (ČR)

Startuje 98 biatlonistek. SP ve vytrvalostním závodě, průběžné pořadí:

1. Wiererová (It.) 103

2. Džimová (Ukr.) 85

3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 80

4. Herrmannová (Něm.) 78

5. Alimbekavová (Běl.) 68

6. Perssonová (Švéd.) 66

34. DAVIDOVÁ (ČR) 20

58. JISLOVÁ ČR) 1 Jak to bylo loni, MS 2020 - vytrvalostní závod:

1. Wiererová (It.)

43:07,7 (2)

2. Hinzová (Něm.)

+2,2 (1)

3. Röiselandová (Nor.)

+15,8 (2)

4. H. Öbergová (Švéd.)

+38,7 (2)

5. Preussová (Něm.)

+1:03,4 (2)

6. Hojniszová (Pol.)

+1:10,1 (2)

8. DAVIDOVÁ (ČR)

+1:30,7 (3)

10. PUSKARČÍKOVÁ (ČR)

+1:32,6 (1)