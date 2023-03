Krčmář po posledním závodě sezony: Lidi pořád chodí, moc si toho vážíme

„Je to trošku šok, patnáct stupňů nad nulou není počasí na zimní sport. Na druhou stranu je super, že neprší a můžeme poděkovat fanouškům za podporu. Hlavně proto tady jsme,“ říkal Krčmář při definitivně posledním závodě sezony v jabloneckých Břízkách, kde se pořadatelům i přes teplé počasí podařilo udržet sněhový okruh.

Na rozlučkový závod do Jablonce znovu přišly davy lidí. Překvapilo vás to?

Upřímně říkám, že ano. Moc dobře víme, že teď nejsou tak zlaté biatlonové časy jako za dob, kdy se vozily medaile z vrcholných akcí. Dneska to tak šťavnaté není, ale lidi pořád chodí. Beru to tak, že si s nimi budujeme vztah. Moc si toho vážíme a chceme jim ukázat něco z toho, co umíme.

V závěru sezony jste měl formu, není vám trochu líto, že končí?

Vůbec ne. Ke konci už mi nezbývalo moc sil. A i když byla sezona takhle úspěšná, jsem rád, že je za námi, že jsem ji uzavřel na dobré vlně a můžu jít do přípravy s dobrou náladou.

Co vás během sezony nejvíc potěšilo?

Asi stabilita výkonů. Jen dvakrát jsem skončil za nejlepší dvacítkou, ve Světovém poháru jsem byl celkově třináctý. Samozřejmě mě trochu mrzí, že se mi nepovedl žádný top výsledek a nevystoupil jsem na stupně vítězů. Ale jsem spokojený.

Letos byl neporazitelný norský fenomén Johannes Thingnes Bö. Je dobře, že má biatlon takovou hvězdu? Neubírá to na zajímavosti?

Řekl bych, že na jednu sezonu je to dobře. Ale kdyby to mělo trvat dva nebo tři roky, nebylo by to pro atraktivitu našeho sportu ideální. Johannes je prostě dobrý a určitě si to zaslouží. Doufám ale, že mu v dalších závodech budeme víc šlapat na paty.

Jak dlouho vám teď potrvá, než hodíte biatlon za hlavu?

Jde to relativně rychle. Na posledních závodech v Oslu už jsem byl psychicky unavený, pětatřicet závodů za sezonu není legrace. Jakmile jsem přijel domů, všechno ze mě spadlo. Biatlon už je teď v pozadí a myslím na aktivity, kterými se teď budu odreagovávat.

Plánujete dovolenou někde v teple?

Po sezoně jsem vždycky unavený z cestování, jsem rád, že můžu hodit tašku do kouta a nechce se mi zase někam přejíždět. Dovolenou u moře si nechám na volný týden v létě. Teď žádné extra plány nemám, nechám to plynout. Objedeme rodinu, vyrazíme na výlety.

A na nějaký sport se jako divák nechystáte?

To ano. S celým týmem ve čtvrtek míříme do Liberce na čtvrtfinále hokejové extraligy proti Hradci, kam nás pozvali Bílí Tygři. A v neděli se chystám znovu na hokej, tentokrát na zápas Sparty s Třincem podpořit Spartu.