Poslední raketové kolo? Přitom mně přišlo, že zpomaluju, smál se šestý Krčmář

Nic jiného než spokojenost se sprintem u vás asi být ani nemůže, je to tak?

Přesně tak. Jsem rád, že jsem si udržel ten pocit z Hochfilzenu. Už tam jsem jel takřka stejný závod, jen jsem nedal dvě nuly, teď jsem to podpořil i čistou střelbou. Jak říká náš servisák: pódium je vždycky příjemné, vždycky fajn, což jen potvrzuji. Je to nejvýstižnější hodnocení.

A váš nejlepší výsledek od loňského listopadu.

Jsem za něj fakt rád, a hlavně za ty pocity na trati. Když se cítíte dobře a pak to dokážete prodat i výsledkově, je to super. Není to jen o tom, že si něco sami říkáte, ale pak to nepředvedete. Loni se mi povedl jeden závod v Östersundu a pak už jsem se takhle vysoko za celou sezonu nedostal, tak uvidíme, co nám přinesou další závody.

Pro vaši hlavu to každopádně musí být fajn potvrzení, že formu na začátku sezony skutečně máte.

To je na tom nejdůležitější, že už to není jen o jednom nahodilém výsledku. Už v Kontiolahti jsem se necítil špatně, takže to vlastně trvá tři týdny, což už je nějaký ukazatel, že je něco dobře a že to není náhoda.

Michal Krčmář během sprintu v Annecy.

V posledním kole jste vyloženě letěl. Šestý nejrychlejší čas, běžel jste dokonce rychleji než Johannes Bö.

To vůbec nechápu! Mně to právě nepřišlo. Snažil jsem se ze sebe dostat maximum, ale nepřišlo mi, že bych zrychloval, spíš naopak se mi zdálo, že už toho mám dost a že mi dochází síly. Nakonec to ale bylo super kolo. Tohle je vlastně ta lepší varianta, když si nepřipadáte, že jedete rychle, ale jedete. Lepší, než kdyby to bylo naopak.

Vám závěry závodů vždycky šly, s věkem tuhle vlastnost očividně neztrácíte.

No pořád je mi 31, což ještě není věk, kdy bych měl začít pociťovat nějaký hendikep. Pořád jsem ve skvělém sportovním věku. Možná se to změní po dalších dvou letech, pokud ještě budu závodit, ale zatím ne.

Na trati jste byl desátý nejrychlejší, ale úplně fajn lyžování to v tom dešti a rozbředlém sněhu nebylo, co?

Bylo to oukej, protože dva dny předtím to bylo ještě o dost horší. Dneska z těch tří dnů, co tady jsme, to bylo nejpříjemnější. Jasně, v dešti a teplu to nebylo hezké, ale furt nejlepší za celou dobu.

Jak se vlastně závodí v šesti stupních? To už je pomalu na tričko.

Od sněhu jde docela chlad, což je fajn, že vás to trochu ochlazuje. Ale měl jsem jenom krátké tričko pod kombinézou, kterou jsem měl rozepnutou, k tomu slabou čelenku. V takových závodech se snažíte hlavně nepřehřát, abyste neztratili výkon. Ještě ale nebylo takové vedro jako třeba v Hochfilzenu, kde už jsme zažili i patnáct stupňů. Pořád to byl zimní sport.

A zase vyhrál Johannes Bö. Už popáté z šesti individuálních závodů této sezony. I Norové už se tomu diví, kde se to v něm vzalo?

V šatně jsem se převlíkal s Filipem Andersenem, který taky přijel do cíle. Ukazoval jsem mu, co zas Johannes předvedl a sám kroutil hlavou. To už je divný, když už ani týmový kolega neví, jak to dělá (smích). Je to mazec, závodí spíš sám se sebou než se soupeři.

Přitom poolympijská sezona v tomhle bývá zrádná, největší hvězdy často hledají motivaci.

On udělal jednu výbornou věc. Po úspěšné olympiádě v Pekingu, na které se stal legendou našeho sportu (získal čtyři zlata, jeden bronz), ukončil sezonu. Užil si o něco delší období volna, odpočinul si a pak měl chuť do přípravy. Navíc mu Quentin Fillon-Maillet vzal křišťálový glóbus, takže má obrovskou motivaci si ho vzít zase zpátky. Tyhle dvě věci dohromady mu hrají do karet a s motivací nemá žádný problém.

Vás v pátek čeká den pauza před sobotní stíhačkou. Pomůže vám to s regenerací, nebo byste raději hned druhý den závodil a nevypadl z rytmu?

Určitě jsem za den volna rád. Po Hochfilzenu jsem toho měl plné zuby, dva dny jsem se tady necítil vůbec dobře, až dneska to na lyžích zase šlo, ale únavu jsem cítil. Takže jsem rozhodně rád, že v pátek bude moct tělo načerpat energii. Víkend bude extrémně náročný, 12,5 kilometru ve stíhačce v sobotu, 15 kilometrů v hromadném závodě v neděli… Každý ždíbek sil se bude hodit.

Stíhačky jste měl vždycky rád, ve většině v kariéře jste se posouval, byť trochu z jiných míst. Z toho šestého bude cíl stejný?

(Smích) Já se vždycky posouval z pozic, kdy jsem nebyl vepředu, což je jednodušší. Teď bych v tom paralelu moc nehledal, ale neznamená to, že se nebudu snažit. Vždycky se snažím o co nejlepší výsledek, ale posouvat se ze šestého místa je něco jiného, než se posouvat z třicátého. Uvidíme, co nám stíhačka nachystá.