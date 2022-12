Co mi ten terč provádí? Jak byla Davidová zmatená, ale v cíli zase slavila

„Vždycky, když jsem měla v minulosti do stíhačky dobrou výchozí pozici, většinou jsem ji nezvládla udržet,“ vzpomínala. „Proto jsem za dnešek moc ráda.“

V Anterselvě 2019 vyrážela do stíhacího závodu dokonce z první příčky. A dokončila ho čtrnáctá.

Téhož roku v prosincovém Annecy se propadla mezi startem a cílem ze třetího na osmadvacáté místo.

A ještě na konci minulé sezony v Oslu ze čtvrtého na sedmé.

Ovšem v Hochfilzenu se psal jiný příběh. „Zvládla jsem tuhle stíhačku dotáhnout až do konce,“ libovala si. Jen Francouzka Simonová a Norka Tandrevoldová si vedly ještě lépe než ona.

Ten příběh měl v podání Davidové tři odlišná dějství. Nejprve ukázala přehled, přesnost i rychlost v úvodním poločase závodu. Pak přišlo velké drama na třetí položce. A vzápětí mimořádné vzepětí při poslední střelbě a koncovce závodu.

„A teď jsem docela unavená. Dneska to bylo fakt bolavý,“ tvrdila.

V noci na sobotu začalo nad Hochfilzenem jemně chumelit. Ledové zatáčky na trati přikryl bílý poprašek, ale teploty se dál držely kolem nuly. „To, co padá, je hodně mokré. Skoro jako by pršelo,“ konstatovala Davidová dopoledne. Obávané místní sjezdy, v nichž mnohé biatlonistky ve čtvrtek sváděly tuhé boje s odstředivými silami, byly přece jen přijatelnější.

„Zpomalily se. Vznikly v nich dvě vyjeté stopy a zbytek trati byl zapadaný, v tom se nevyplatilo jet,“ líčila Češka.

NA NÁSTŘELU. Markéta Davidová před stíhačkou.

Dlouho byla jejím souputníkem na trati Francouzka Julie Simonová. Vlastně nejen tentokrát, ty dvě pětadvacetileté mladé dámy se na biatlonových štacích celého světa potkávají velmi velmi dlouho.

„Táhneme to spolu už od juniorských let. Vždycky prohodíme pár slov, pobavíme se. Julie je pohodářka,“ říká o soupeřce Davidová.

V sobotním Hochfilzenu uháněly pěkně pospolu ve třech z pěti kol. Nejprve za vedoucí Denise Herrmannovou a když Němka při druhé ležce chybovala, ocitlo se česko-francouzské duo na špici celého závodu.

Letos zatím obě spokojeně hlásí: Vylepšily jsme střelbu, vidíte? Však také úvodní dvě ležky shodně vynulovaly. Davidová tím navýšila svoji sezonní úspěšnost při poloze vleže na ohromujících 98 procent!

„Nepřipadám si v ležce kdovíjak sebejistá, ale daří se mi provádět při ní všechny věci správně, na první dobrou. Pokaždé si lehnu a nemám s polohou nejmenší problém. Což je základ úspěchu,“ tvrdila.

Zatímco předtím diktovala tempo dvojice Simonová, při vjezdu do třetího kola se na špici na chvíli prohodily. Jak s úsměvem prohodil u trati Karel Halberstadt, mluvčí českého týmu: „Markéta ji solidárně vystřídala. Je moc hodná na to, aby nechala Julie táhnout tři kola.“

Společně navyšovaly náskok na ostatní.

VEDOUCÍ DUO: Julie Simonová ve žlutočerveném čísle a Markéta Davidová.

Chyby na střelnici naopak mezitím srážely pořadím nejen Herrmannovou, ale i švédské sestry Öbergovy. Senzace sprintu Anamarija Lampičová z pátého místa do závodu vůbec nevyběhla, i když se před ním objevila na nástřelu. „Rozhodnutí týmu,“ oznámili nejprve stroze Slovinci, než kouč Rico Gross upřesnil: „Bylo by to pro ni příliš mnoho závodů. Pojede zase až nedělní štafetu.“

Černobílá záhada

Pak přišla třetí položka stíhačky, první vestoje. Francouzka a Češka bok po boku, za nimi díra.

První rána. A problém. Bohužel takový, který Davidová nemohla jakkoli ovlivnit. Technika selhala.

Terč zasáhla česká biatlonistka čistě, jenže závada na zařízení způsobila, že se terčík sklopil jen částečně, víceméně napůl. Ze stavu tak na ni zářil černobílý „flek“.

Davidovou zákonitě znervóznil. Co to znamená?

„S terčem se přihodila nějaká špatná věc, proto spadl jen z poloviny,“ popisoval trenér Egil Gjelland. „Když jste si jisti, že jste ho trefili, jenže na stavu to vypadá, jako byste ho minuli, znervózníte. Říkáte si: Co je špatně? Čímž trochu ztrácíte soustředění.“

Ze zbývajících čtyř terčů této položky Davidová dva minula. „Relativně daleko,“ komentoval její chyby asistent kouče Jiří Holubec.

„Nechala jsem se tou divnou první ranou rozhodit,“ sama přiznala. „Potom už jsem se nedostala do úplně správného rytmu, koncentrace mi malinko utekla pryč. Nebyla jsem si jistá, jestli mi první terč spadl nebo ne.“

Že je v obličeji celá zmatená, všiml si hned také Gjelland. „Bál jsem se, aby se Markéta nerozhodla, že radši poběží tři trestná kola místo dvou, čímž by si celý závod zničila. Naštěstí si nakonec řekla, že půjde jen na dvě.“

Více či méně chybovaly při této stojce i další biatlonistky, pořadí se přesypalo. Najednou vedla Simonová před Perssonovou, Hermannovou a Davidovou, ztrácející na čtvrtém místě 25 sekund. V zádech navíc měla domácí Hauserovou a Norku Tandrevoldovou.

A příště zase od nuly

Zbývala závěrečná položka. Otřepe se Davidová z té předchozí?

„Nebyla jsem nervózní,“ popisovala. „Snažila jsem se myslet na to, abych si dobře stoupla a aby ta stojka byla pro mě co nejjednodušší.“

S přehledem - a rychle za 24 sekund - skolila všech pět terčů, což zdaleka nemohla říct každá z vedoucí šestky.

„Navzdory obtížné situaci zastřílela Markéta poslední stojku naprosto perfektně,“ vyzdvihl Gjelland.

Opět jednou bezchybná Simonová si daleko přede všemi uháněla pro vítězství. Na druhé příčce vyrazila do posledního kola Davidová v zádech s norským chrtem Ingrid Tandrevoldovou. Tedy před ženou, která v minulosti opakovaně prokázala, že dokáže být v zápalu boje chrtem, jenž uštve nejednu kořist (ale někdy i sebe samu, jen vzpomeňte na kolaps na hrách v Pekingu a následné srdeční problémy).

Davidovou v Hochfilzenu uštvala. „Už to bylo opravdu těžké. Síly docházely,“ podotkla Češka.

CÍL. Ingrid Landmark Tandrevoldová dojíždí poslední metry, za ní finišuje Markéta Davidová.

Ovšem radostné pocity samozřejmě jasně převažovaly.

„A zase máme medaili,“ radoval se šéf svazu Jiří Hamza, z pozice viceprezidenta IBU dekorující po závodě nejlepší biatlonistky.

Poprvé v kariéře se Davidové při jednom pohárovém kole povedlo vybojovat místo na stupních vítězů ve dvou závodech po sobě. „I to jí dodá sebevědomí,“ tvrdil Gjelland.

Navrch si ve Světovém poháru celkově polepšila na pátou pozici. Před ní jsou jen Simonová, Tandrevoldová, Vittozziová a Herrmanová, za ni naopak sestoupily sestry Öbergovy.

„Že teď bude vůči mě nějaké zvýšené očekávání? To se snažím nevnímat. Beru každý závod zase od nuly,“ ujišťovala.

V podobném duchu triumfující Julie Simonová říkala: „Dát si letos za cíl velký glóbus? Ne, zatím ne. Na takové myšlenky je příliš brzy.“