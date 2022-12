Davidová druhá, šťastná, ale i (tradičně) sebekritická: Za ty zatáčky se fakt stydím

Máte třetí nejlepší čas ze všech, to rozhodně nevypadá na pomalý běh.

Jo, třetí běžák jsem za celou minulou sezonu neměla ani jednou, takže žádný běžecký propadák to rozhodně nebyl. Ale nelíbilo se mi, že mi to dneska klouzalo všude možně, sjezdy jsem tu jela úplně šíleně, fakt strašně. Přišlo mi, že jsem dřív s touhle hochfilzenskou tratí nemívala takové problémy. Takže jsem zvědavá, co na to řeknou lidi, kteří mě viděli na trati. Za ty zatáčky se dnes fakt stydím, jak jsem je jezdila.

RADOST. Markéta Davidová slaví spolu s českým týmem druhé místo ve sprintu v Hochfilzenu.

Už ve středu trenéři upozorňovali, že jsou tentokrát opravdu záludné a nebezpečné.

Asi byly pro všechny fakt těžké. Byly hodně uklouzané, ledové, ještě o dost víc než včera. Možná od toho sluníčka.

S malorážkou jste si opět počínala velmi dobře, minula jste jediný terč. Stále si držíte vynikající střeleckou úspěšnost kolem devadesáti procent a střílíte výrazně rychleji než loni.

Stojka dneska nebyla úplně v rytmu a v klidu, jak bych si představovala, poslední ránu jsem proto odložila. Ale bylo důležité, že jsem ji pak trefila. Takže se střelbou jsem spokojená. Jen s těmi sjezdy ne.

To je asi nastavení mysli šampionek, že ani se stupni vítězů nejsou spokojené.

Spíš jsem si udělala nějaký plán, jak pojedu, a ten mi úplně nevyšel. Včera jsme se zatáčkám i s Egilem (trenérem Gjellandem) hodně věnovali a také dnes jsem si je před závodem asi pětkrát projížděla, a stejně jsem je nebyla schopná projet normálně. Říkala jsem si: To přece není možný, copak stojím poprvé na lyžích? Přijde mi, že vždycky, když jsem chtěla odbruslit, se mi kousla lyže. Divně jsem je jela. Ale rozhodně nechci, aby to vyznělo, že jsem celkově nespokojená. Druhé místo je určitě super.

Když jste po čisté ležce dala stojku za jedna, věřila jste, že byste se ještě mohla probít na stupně vítězů?

Ne, popravdě jsem si myslela, že se dnes střílí mnohem líp. Jenže paradoxně to nebyla pravda, jedinou nulu (z předních biatlonistek) dala Denise Hermannová. Takže mě překvapilo, když mi hlásili, že jsem ještě pořád první.

Jde o váš nejlepší výsledek kariéry v Hochfilzenu, takže by vám i zdejší rychlejší trať měla sedět.

Asi jo, jen doufám, že příště nebude tak uklouzané. Fakt to bylo nepříjemné. (Na chvíli přerušila rozhovor, protože do cíle se právě přiřítila Slovinka Lampičová, bývalá mistryně světa ve sprintu běžkyň na lyžích. Davidová vykřikla: „Hele, Lampič je pátá se třemi ranami mimo, no to je… Ty kráááso. Máme co dělat.“)

Co říkáte výkonu Lampičové?

Je hustá. A fakt dobrá. Nečekala jsem, že to takhle zvládne. Před stojkou (než Slovinka třikrát chybovala) mi na trati dávala minutu. Je to podobné, jako když do svěťáku biatlonistek přicházela od běžkyň Denise Herrmannová, ta byla tehdy nejprve na IBU Cupu běžecky o minutu rychlejší než ostatní a brzy poté vyhrála dokonce svěťák.

Vy do sobotní stíhačky vyjedete z druhé pozice. Za vedoucí Herrmannovou by se mohla záhy sjet relativně silná skupinka běžkyň, ve které budete vy, SImonová i Elvíra Öbergová...

... a Lampičová tam přiletí. Ale to nějak zvládnem. Mám relativně dobrou pozici. Těším se, že si dobře zazávodím. A uvidíme také, co se stane s počasím. Má sněžit, čímž se trať zpomalí.