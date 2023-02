To nejlepší nakonec. Dneska mě to bavilo. Pocitově nejlepší závod, řekla Davidová

Jak tedy hodnotíte takovou tečku mistrovství?

Já jsem dnes spokojená, závod jsem si užívala. Dneska mě to vážně bavilo.

Byl z toho váš nejlepší individuální výsledek v Oberhofu. Šlo i pocitově o nejlepší výkon?

Na lyžích určitě. A ani na střelnici to nebylo špatné. Ty jedničky (dvakrát za závod) se stanou. K medaili opravdu potřebujete mít i trochu štěstí a předvést v podstatě dokonalý závod. Jak říkám, já jsem s tím dnešním spokojená.

Markéta Davidová (9) a Tereza Voborníková (18) pálí vestoje v hromadném závodě na MS v Oberhofu.

Zdálo se, že máte obrovskou chuť bojovat. I pokud jste na střelnici minula terč, usilovně jste sjížděla ztrátu a předjížděla soupeřky.

Když se cítíte dobře na lyžích, dojíždí se to vždycky jednodušeji. Samozřejmě, že absolvovat šestý závod za dvanáct dnů je těžké a zdejší obtížné tratě a počasí tomu nepřidávají, ale už jsem na takové programy na velkých akcích docela zvyklá. Teď se těším, až se usuším - a týden si odpočinu.

Hodně vás mrzí, že tak dobrou běžeckou formu, vyjádřenou dnes pátým nejrychlejším běžeckým časem, jste neměla i v úvodním týdnu šampionátu při střelecky bezchybném sprintu?

Jasně, že mě mrzí, že jsem se takhle necítila celý šampionát, ale teď už s tím nic neudělám. Máme ještě tři týdny sezony před sebou, tak snad si současnou formu odvezu na zbylé tři svěťáky.

Váš běh se postupně směrem ke konci šampionátu zlepšoval. Čím si to vysvětlujete? Vyskytly se názory, jestli jste nepřijeli příliš pozdě z vysokohorského soustředění.

To musí zhodnotit trenéři. Já jen mohu říci, že jsem v přípravě udělala správně všechno, co jsem měla. Cítila jsem se tam dobře, takže nevím, kde se stala chyba. Ale na to bude čas, aby někdo vše vyhodnotil až později.

Dojet na jedné vrcholné akci (MS, ZOH) třikrát v individuálních závodech v elitní desítce se vám ještě nikdy nepodařilo. Ovšem asi byste tuhle bilanci vyměnila za jednu medaili, že?

Určitě. Ale na druhou stranu, i když to necinklo, jsou celkově mé výsledky dobré.

Pokud byste zhodnotila mistrovství z pohledu celé reprezentace, není sice pro Čechy medailové, zároveň však přineslo i řadu nadějných výsledků. Vnímáte to podobně?

Myslím si, že tohle byl jeden z našich nejlepších šampionátů za poslední dobu, a to i přesto, že nepřinesl žádnou medaili. Ono je to fakt těžké, na medaili se vám opravdu musí sejít všechno, od lyží až po štěstí. Každopádně celkově tu máme super výsledky a i naši kluci ukázali, že jdou správnou cestou a posouvají se také běžecky nahoru.