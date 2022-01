Davidová, šťastná majitelka glóbu: Sama se divím, že mi tyhle závody tak jdou

Majitelka malého glóbu za vytrvalostní závod, to zní moc hezky, ne?

Určitě. Využila jsem situace, že letos máme ve svěťáku na programu jen dva vytrvalostní závody, ale každopádně jsem za ten glóbus strašně ráda.

Už třetí závod po sobě se vám na této distanci vydařil. Po dvou prvních místech jste tentokrát šestá.

Sama se tomu divím, že mi právě tyhle závody tak jdou, jsem z takové bilance překvapená. Doufám, že v ní budu dál pokračovat a že mě to nebude nijak svazovat.

Dnes jste rozjela první kolo přece jen rozvážněji. I s respektem k vysoké nadmořské výšce?

Cítila jsem se před startem docela unavená, tak jsem úplně nechtěla přecenit vlastní síly. Tady to umí být ke konci dost těžké a dost zlé, když vám dojde. Proto jsem se snažila rozjet závod rozumně.

Při úvodních dvou položkách jste se opět ocitla v jakési vaší střelecké bublině? Byly čisté a relativně rychlé, za 30 a 28 sekund.

Střílelo se mi dobře. Ačkoliv tady se to tak nějak srovnává. Spousta lidí střílí v Anterselvě delší dobu než obvykle a naopak já, která normálně střílím pomaleji, jsem tady rychlost střelby kvůli nadmořské výšce nijak neupravovala.

Při třetí položce, tedy druhé ležce, přišla první chyba. Ale po 50 zdařilých ranách v řadě, které jste v posledních třech vytrvalostních závodech nasbírala, jste musela očekávat, že někdy už ta chyba přijde.

Jasně. Ale na té ležce mě mrzí, že jsem špatně vyhodnotila vítr. Měla jsem na něj zareagovat, ale neudělala jsem to, takže mi tu ránu odnesl. Moje blbost. Když jsem potom ze střelnice odjížděla, už jsem viděla, že fouká víc, než jsem si myslela.

Poslední položka vstoje, se dvěma chybami, pak byla příliš nahoře. Mohla být na vině i nervozita? Vědomí, že jste blízko malému glóbu?

Ne, nemyslím si, že by mě to semlelo a že bych ty chyby udělala kvůli tomu. Spíš za ně mohla má špatná pozice, ta položka mi prostě nesedla. Aby na mě působil kdovíjaký tlak, to mi nepřipadá. Věděla jsem, že se v závodě dost chybuje a nejsou tam lidi s nulou, ty informace jsem zvládala registrovat. Nebyl důvod k nervům. Jen ty dvě rány mi šly moc nahoru.

Překvapilo vás, když na vás potom členové týmu volali, že stále jedete o přední umístění i o malý glóbus?

Snažila jsem se o tom nepřemýšlet. I když... ale jo, trochu mě překvapilo, že mě pořád hlásí tak vysoko. Přestože se dost chybovalo, myslela jsem si, že se po té dvojce propadnu pořadím víc dolů. Tak jsem se snažila ze všech sil běžet až do cíle, protože mi bylo jasné, že to ve výsledcích může být nasekané v malých rozdílech, pokud se i se třemi minutami držím vysoko.

Kdo vám sdělil, že jste získala malý glóbus?

U cíle stáli lidé z IBU, kteří se mnou chtěli dělat kvůli glóbu rozhovor. Ti mi oznámili, že by to pro mě mělo dobře dopadnout, tak ať se jim moc nevzdaluju.

Patrně vám to úplně dojde až na konci sezony na Holmenkollenu, až glóbus dostanete a zvednete ho nad hlavu, že?

Také si myslím. Tyhle věci vám většinou docházejí až po sezoně. Docela se mi líbilo, jak včera Tarjei Bö po zisku malého glóbu za vytrvalostní závod mužů povídal, že teď ho možná ještě za tak velký úspěch nepovažuje, ale že až se na ten glóbus koukne za pár let, stoprocentně to pro něj úspěch bude. S tím se docela ztotožňuju, vystihuje mé pocity.

Tarjei také říkal: Teď mám konečně všechny malé glóby.

(rozesměje se) No, hmm, to je dobrej.

Jak byste dnes popsala vaše běžecké pocity, také směrem k olympiádě v Pekingu?

Cítila jsem se na trati docela dobře. Měla jsem příjemný pocit, že ke konci mohu pořád jet. Naštěstí tu s výškou úplně problémy nemívám a bývám na ni adaptovaná docela rychle. Ale i tak mě běh potěšil. Letos jsem z něj během sezony moc dobrých pocitů neměla. Samozřejmě, byla jsem v minulosti zvyklá běhat trochu jinak, ale dnes jsem se vážně cítila dobře. Prostě tohle je teď mé maximum a některé holky jsou rychlejší.

Za cílem jste dlouho čekala, zda půjdete po závodě na rozšířené pódium pro šest nejlepších žen v závodě. A jedinou biatlonistkou, která vás z něj ještě mohla vystrnadit, byla po třech nulách Tereza Voborníková. To byla i pro vás docela zvláštní situace?

Koukala jsem na to a říkala jsem si: Terka je jediný člověk, kterému bych to prominula.

Jenže dvakrát minula.

Přesto zajela výborný závod a má první body. Mně také dřív vždycky říkali: Počkej si, ještě jsi mladá, máš čas. Postupně mi dochází, že je to asi pravda. Terčin čas určitě ještě přijde. Střílet umí a povede se jí to příště, až bude víc vědět, co má v takové situaci dělat.