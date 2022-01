Poslední závod mě odrovnal. Oberhof bude překvapení, říká Jislová

Kvůli oblevě a nedostatku sněhu se musel program posouvat. Bála jste se o připravenost tratě?

Ještě teď nejsou otevřené tratě v délce, ve které máme závodit. V úterý ani nebyla střelnice, tak jsem ráda, že aspoň tu dokázali organizátoři do středy připravit. Hodně na tom pracují.

Takže jste se strachovala, že bude středeční trénink bez střelby?

Trochu jo. Hlavně proto, že tady to připravené kolo je zatím strašně krátké - 1,5 kilometru. Kdyby to ještě bylo bez střelby, asi by šlo o trénink hodně na morál. A ještě počasí, které tady bylo. Proto jsem ráda, že se nakonec dalo i střílet.

V minulých dnech v Oberhofu pršelo, bylo až 10 stupňů. Teď zase chumelilo, k tomu mlha, silný vítr. Jak moc nepříjemné je v takových podmínkách jen trénovat?

Nepříjemný je hlavně vítr, protože celá rovina na stadion je proti větru. Je to takový boj, snažíte se jet rychle, ale to ani nejde. Takže vítr je tady jasně to nejhorší.

Celou středu sněžilo, strach o nedostatek sněhu už tak asi nikdo mít nemusí, co?

Určitě ne. Ale tady je to podobné každý rok, vždycky to o týden nevychází. Kdyby se tady závody jely o chvíli později, podmínky by byly super. I letos je to stejné. Věřím, že do pátku to organizátoři dají do pořádku a závody budou probíhat stejně kvalitně jako všude jinde.

Místní hodně profilově náročná trať vám úplně nesedí?

Je to tak. Ale když je dobrý sníh, tak se i tyhle velehory dají jezdit docela hezky. I když sníh, co teď padá, je hrozně pomalý, takže je možné, že trať bude fakt těžká. Na druhou stranu, je to stejné pro všechny, prostě uvidíme. Ale trať jako taková určitě nepatří k mým oblíbeným.

Kromě individuálních výsledků české biatlonistky dál bojují o olympijskou kvótu na pět míst pro Peking. Máte to někde vzadu v hlavě?

Určitě, máme. Bavily jsme se o tom s holkama už před začátkem sezony. Potřebujeme hlavně vylepšovat štafety, smíšené závody. Právě ty tady budou v sobotu, tak se pokusíme vylepšit výsledky z loňska a pozici mezi elitní desítkou si udržet.

PO PÁTÉM MÍSTĚ. Jessica Jislová v cíli po svém životním výsledku v Le Grand Bornand.

Vy máte za sebou životní období a nejlepší výsledek v kariéře, když jste ve Francii dojela pátá v posledním závodě před vánoční pauzou. Jak se teď cítíte?

Musím říct, že ten poslední závod mě strašně odrovnal, byla jsem vyřízená, unavená, až doteď jsem se z toho dostávala a vůbec nevím, co mě tady čeká. Bude to překvapení, ale těším se na všechny závody.

Přesto, dodávají vám vaše výsledky v této sezoně o to větší chuť i směrem k olympiádě?

Na to asi ještě nemyslím. Pořád nemáme hotovou kvalifikaci, takže je příliš brzo přemýšlet nad výsledkem na olympiádě. Já chci hlavně odvádět co nejlepší práci, pak přijdou i výsledky.