Vždyť kdo by chtěl být horší než sestra. Öbergovy mění biatlonové pořádky

13:39

Jsou ženskou variací na norské sourozence Tarjeie a Johannese Böovy. Švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy dravě vlétly do nové biatlonové sezony. Pětadvacetiletá Hanna hájí žluté číslo první dámy Světového poháru. O čtyři roky mladší Elvira útočí na modré číslo pro nejlepší závodnici do 25 let.