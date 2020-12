Davidová po 6. místě: Vyhlášení je hodně zvláštní. Takové jen naoko

Stejný areál, stejná trať a stejná disciplína jako v neděli, ale v cíli jste asi měla úplně jiný pocit, že?

Určitě. Hlavně že jsem se tentokrát trefila.

Devětkrát. A málem i desetkrát. Ten jediný kalibr, který vám vestoje nespadl, byl podle kouče Holubce milimetrový.

Takový jsem bohužel měla i minule. Zní jako trefená rána, jenže terč nespadne. Poslední dobou při mě to štěstí nestojí.

Ovšem pozitivní může být vědomí, že běh máte natolik silný, že byste s čistou střelbou atakovala stupně vítězů.

To jo, ale právě tohle si nesmím vtloukat do hlavy, protože by pak z toho mohly pramenit nějaké další chyby. Na kdyby nehrajeme. Prostě tam ta jedna rána mimo byla a hotovo.

Když porovnáte vaši současnou závodní střelbu s tou v přípravě, jste na tom podobně?

Když jsem se o víkendových závodech netrefovala, musela jsem i v hlavě trochu zpomalit a víc si rány hlídat. Nestřílím teď až tak rychle, jak jsem schopná střílet v tréninku. Ale to je věčný boj nás všech, že bychom rády střílely stejně jako při tréninku. Uvidíme, co bude dál. Možná se musím nejdřív trochu rozzávodit a pak s tou střelbou zkusíme ještě něco udělat. Nebo třeba to zrychlení přijde samo.

Královnami sprintu byly Švédky, sesterské duo Öbergových obsadilo první a třetí místo. Michal Krčmář soudí, že Švédové jsou tak extrémně rychlí i proto, že se připravovali na sněhu dřív než většina ostatních a jsou po sérii vlastních kontrolních závodů i víc rozzávodění.

No... nevím. Jsou teď samozřejmě úplně jinde, daří se jim. Dvě Öbergové na stupních, to je hustý. V Idre předtím dost dlouho lyžovali, to ano. Ale při našem soustředění jsme tam za nimi nebyli v kontrolních závodech až tak daleko, jak jsme tady.

Michala Krčmáře každopádně zatím napodobujete ve statistice posledních 50 metrů. I vy jste měla ve čtvrtek poslední padesátku ze všech nejrychlejší. A celkově jste dosáhla devátého běžeckého času.

Jo, na lyžích se zatím cítím dost dobře, to musím zaklepat. Doufám, že mi ten pocit vydrží.

Organizátoři po víkendu slibovali, že „opraví“ drolící se trať. Povedlo se jim to aspoň trochu?

Byla o trošku lepší, ale nedá se říci, že by šlo o nějaký zázrak. Její stav byl dost podobný prvním závodům, možná trošku lepší ve sjezdech, ale do kopců byla rozhrabaná úplně stejně jako o víkendu.

Věřila jste, že byste se i s jednou ranou mimo terče mohla vejít na širší pódium pro šest nejlepších?

Nad tím jsem vůbec nepřemýšlela. Doufala jsem jen, že ostatní budou střílet o trošku hůř než minule, protože v neděli bylo fakt hodně nul.

Vyhlášení pak působilo hodně bizarně. Závodnice si samy berou ze stolku cenu, ukloní se soupeřkám, aniž by jim podaly ruku, pak se jim pro změnu ukloní funkcionáři. Jak na vás takový ceremoniál působí?

Je to hodně zvláštní.

Byla jste předtím proškolena, co při něm máte dělat?

Ne. Ale holky, co na pódium šly přede mnou, už to znaly, tak jsem okoukávala co a jak.

Cuká to s vámi, že byste jim chtěla podat ruku?

Jo, je to celé takové nepříjemné. Chtěla bych opravdu upřímně ukázat, že jim úspěch přeju a že jim gratuluju, ale tohle mi přijde jen jakoby naoko. Ale holt to musíme všichni takhle přijmout.

Jak na vás působí další ochranná opatření? Například povinné testování na covid každý čtvrtý den. Už jste si zvykli?

Na tohle se asi zvyknout nedá. Pro nás holky je nejhorší, že chodíme na testy relativně brzy ráno. Když máme závod pozdě večer, za normálních okolností pak většinou další den dlouho spíme. Jenže teď nemůžeme, protože musíme v osm ráno na test. A celé to potom zabere hodinu času. Kdyby nás testovali večer, až tak moc to nevadí. Ty ranní testy narušují určitý systém, na který jsme všechny zvyklé.

Po návratu z nich pak nervózně čekáte, jestli jste prošly?

Volají jen těm týmům, které mají někoho pozitivního. Takže jakmile nám pět hodin nikdo nevolá, je to považováno za vyřízené.

Chodí na testy i Jessica Jislová, která už covid-19 prodělala?

Říkalo se, že tito závodníci budou mít speciální režim, ale nakonec chodí normálně s námi.

V Kontiolahti zároveň závodíte bez diváků. Hodně vám chybí?

Myslím, že v celé téhle sezoně to moc jiné nebude. Tady ve Finsku jejich absenci až tak moc nevnímám, protože areál je malý a závody jsem tu s diváky ještě nikdy nezažila, už minulou sezonu sem v březnu nesměli. Ale Hochfilzen, Oberhof nebo Nové Město bez fanoušků, to už bude jiné.

Do nedělní stíhačky si ze sprintu přinesete výbornou výchozí pozici. I to je důvod, abyste se na ni těšila, ne?

Já se těšila i na sprint, závodění mě zatím baví. Ale je samozřejmě lepší, když se vám sprint povede a vyjíždíte pak někde vepředu.