Kde je lehkost? Proč ta zranění? běduje Hejková. A vyhlíží posilu

České mistryně drží v soutěži po výhře 84:64 teoretickou naději na druhé místo ve skupině A, musí ale čekat na případné klopýtnutí Salamanky, která ve čtvrtek dohrává duel s BLMA Montpellier. Ať už USK skončí druhý nebo třetí, Hejková věří, že se její tým připraví na čtvrtfinále, jak to nejlépe bude možné.

„Nehrajeme ten jednoduchý a lehký basket, co před dvěma měsíci,“ litovala Hejková navzdory výhře o dvacet bodů.

Vedle slovenské rozehrávačky Barbory Bálintové, která poranila den před zápasem kotník a proti Rize nastoupila, se USK musí obejít bez srbské pivotky Dragany Stankovičové. Ta má po reprezentačním srazu poraněné koleno. „A vypadá to, že na play off ještě k dispozici nebude,“ doplnila Hejková.

V utkání proti lotyšskému celku sázela na úzkou rotaci. V ní dominovala hlavně Brionna Jonesová, která dala 32 bodů, dalších 19 přidala její americká krajanka Alyssa Thomasová. Celkem se v dresu USK střelecky prosadilo jen pět hráček.

„Je to smůla, že zranění přišla zrovna ve chvíli, kdy máme být formě. To nás sráží, stejně jako přestávky nebo cestování. Klobouk dolů před Američankami, které ještě před týdnem hrály kvalifikaci na MS, pak nasedly do letadla a i přes aklimatizaci to zase byly ony, kdo ten zápas v útoku dnes udělal,“ chválila Hejková.

Kvůli zraněním by ráda do vyřazovací fáze ještě tým posílila, jenže nemá příliš možností. „Zkoušíme to, ale najít vysokou hráčku je v tuhle chvíli velký problém,“ přiznala pětinásobná vítězka Euroligy.

Čtvrtfinálové zápasy jsou v plánu od 8. března a hraje se na dvě vítězství. Pokud Salamanca příští týden porazí Montpellier, skončí USK třetí a půjde na druhý nejlepší celek skupiny B. V tuto je na této příčce maďarská Šoproň.

„Moc už nevěřím, že by Salamanca prohrála. Spíše to bereme tak, že asi skončíme třetí a uvidíme, na koho narazíme. Ať už to bude kdokoliv, musíme se s tím vypořádat a maximálně se koncentrovat na první vzájemný zápas,“ dodala Hejková.