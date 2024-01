Brněnské derby opět vyhrály Žabiny, Ostrava překvapila v Chomutově

Žabiny po prohrané úvodní čtvrtině převzaly otěže zápasu a od začátku druhé desetiminutovky už jenom vedly. Po osmnáctibodové šňůře na přelomu třetí a čtvrté části narostl jejich náskok až na 21 bodů.

„Dlouho bylo utkání otevřené, my se mohli dostat do výraznějšího vedení dříve, to jsme nevyužili. Posledních pět minut nebylo o basketbalu, musíme zlepšit i psychickou odolnost,“ řekl asistent trenéra Žabin Michal Martišek.

„Více než poločas to bylo hezké utkání třetího s druhým, potom Žabiny využily svoji výškovou převahu, byť na doskocích se to až tak neprojevilo. Byly tam z naší strany obrovské nedostatky v obraně, v útoku jsme neproměňovaly jasné pozice, to nás sráželo dolů,“ uvedla Marcela Krämer, trenérka KP TANY.

Dvaceti body potvrdila pozici nejlepší střelkyně Žabin v sezoně Američanka Cunaneová, která přidala devět doskoků. Staronová posila Slovenka Dudášová, která přišla jako náhrada za Francouzku Lopezovou Sénéchalovou, se uvedla 10 body.

Ostrava uspěla po sérii pěti porážek včetně nezdaru ve čtvrtfinále Českého poháru. K vítězství v Chomutově nakročila hned v úvodní čtvrtině, kterou ovládla 26:10. Hostující tým vedl celý zápas, ve druhé desetiminutovce už o 21 bodů. Chomutov v závěrečné části snížil na rozdíl dvou bodů, ale Ostravanky znovu odskočily. Páté Levhartice prohrály v lize potřetí za sebou. Nepomohlo jim ani 23 bodů tradiční střelecké tahounky Wynnové-Pollardové.

Basketbalistky USK udržely Slovanku na druhém nejnižším počtu bodů v sezoně. Méně bodů dalo jen KP TANY Brno, který na začátku prosince podlehlo obhájkyním titulu 28:101. Australanka Magbegorová se podílela na výhře USK 25 body a 15 doskoky, Nizozemka Hofová měla 19 bodů a 19 doskoků. Slovanku táhla třetí nejlepší ligová střelkyně Hálová s 23 body.

Utkání Slavia - Hradec Králové bylo odloženo kvůli rozsáhlé marodce v pražském týmu.

Chance Ženská basketbalová liga 13. kolo Levhartice Chomutov - SBŠ Ostrava 69:76 (10:26, 27:41, 43:57)

Nejvíce bodů: Wynnová-Pollardová 24, Brejchová a Satoranská po 10 - Paganová 17, Selcová 15, Smutná 11. KP TANY Brno - Žabiny Brno 71:82 (22:19, 40:46, 55:65)

Nejvíce bodů: Šotolová 15, E. Kopecká 14, Galíčková 10 - Cunaneová 20, Záplatová 17, Kneževičová 12. ZVVZ USK Praha - Slovanka 97:35 (26:9, 44:15, 73:23)

Nejvíce bodů: Magbegorová 25, Hofová 19, G. Andělová 13 - Hálová 23, Mircová 5. Utkání Slavia Praha - Hradec Králové bylo odloženo.