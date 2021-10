Basketbalistky Žabin vstoupí v domácím turnaji do EWBL

Žabiny v EWBL startují potřetí za sebou, soutěž je určena pro týmy střední, východní a severní Evropy. Ve skupině mají svěřenky trenéra Viktora Pruši pět soupeřů, o víkendu změří doma síly s běloruským Grodnem a litevským mistrem Kibirštisem.

Program turnaje v Brně Sobota 30. října:

15:00 Piešťanské Čajky - Kibirštis MRU

17:30 Žabiny Brno - Olimpia Grodno. Neděle 31. října:

12:00 Olimpia Grodno - Piašťanské Čajky,

14:30 Kibirštis MRU - Žabiny Brno.

Dalšími účastníky skupiny A jsou slovenský vicemistr z Piešťan, běloruský šampion a obhájce prvenství Horizont a Samara. Čtyři celky ze skupiny postoupí do čtvrtfinále play off, Final Four se odehraje koncem března.



„Chceme dát příležitost celému kádru a zaměřit se na detaily naší hry. Bude to další cenná konfrontace s mezinárodním basketbalem a s pojetím, které moc neznáme,“ uvedl v tiskové zprávě Pruša.

Ve skupině B se vedle SBŠ Ostrava představí mistrovský Rostov a Syktyvkar z Ruska, Košice, litevská Liepaja a Minsk. Ostravský tým uspořádá turnaj od 12. do 14. listopadu.