Žabiny se vrátily do Evropy, spokojenost kalí francouzská zabedněnost

„Z celkové výpravy osmnácti lidí bylo nakonec sedm pozitivních,“ sečetl hořkou realitu generální manažer Radek Šír.

Ještě víc ho ale namíchla přímo v Bourges neochota domácích bavit se o čemkoliv jiném než o sehrání utkání, přestože o postup se favorit bát nemusel a brněnský celek byl v troskách. „Z toho jsem byl špatný. Koncovka je hořká i proto, jak se k tomu postavila FIBA, že nás tam nutili hrát,“ povzdechl si manažer.

Žabiny byly po pozitivním testu Anny Jurčenkové zavřeny na hotelu, hrát šly po dvou dnech čekání a dvou antigenních testech.

„Snažili jsme se, aby se nehrálo. Kdyby tam s někým byla řeč, možná bychom navrhovali i kontumaci v náš neprospěch. Šlo o ochranu zdraví hráček a zastavení šíření koronaviru. Bourges na to ale nepřistoupilo, komisař zápasu volal přímo řediteli Eurocupu a ten řekl, ať se hraje. Nakonec jsme to nějak zvládli, nebyl to až takový propadák,“ ohlíží se za pernou prověrkou sil Šír.

Při nepřítomnosti několika členů realizačního týmu vypomohl hlavním trenérovi Viktoru Prušovi jako jeho zaskakující asistent.

Odhlédne-li od průběhu osmifinále, dělá mu letošní vystoupení v prestižní evropské soutěži radost.

„Dokázali jsme něco neskutečného. Ukázalo nám to, že se nemůžeme srovnávat s velkokluby, jakým je právě Bourges, kde byla připravenost klubu skvělá. Lepší jsem nezažil. Narazili jsme ale i na týmy, které byly opravdu hrozné. Výlet do Londýna (ve skupině) byl nejhorší, jaký jsme měli. Zjistili jsme, že v organizaci nejsme špatní. Bereme Eurocup jako další krůček směrem k Eurolize, do které bychom Žabiny chtěli vrátit, to je náš dlouhodobý cíl,“ hodnotil Šír.