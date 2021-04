Osmnáct! Utah překonal rekord NBA v počtu nastřílených trojek za poločas

Utah začal skvostně. V první části nastřílel 38 bodů, ve druhé 40 a už v poločase vedl nad Magic 78:40. Ještě před odchodem do kabin stihli svěřenci kouče Quina Snydera trefit rekordních 18 trojek. Na konci zápasu měli úspěšných tříbodových košů 26, za klubovým maximem zaostali o dva a za maximem NBA o tři trojky.

„Byl to jeden z těch večerů, kdy jsme hráli opravdu dobře, tak, jak bych si představoval,“ řekl kouč ligového lídra s bilancí 38 výher a 11 porážek. „Hrají dobře jako nikdo jiný v soutěži. Nebyli jsme na to připraveni. Začali zostra a my nenašli ve své hře moc odpovědí na jejich výkon,“ přidal trenér Orlanda Steve Clifford.

Sestřih duelu Utah - Orlando:

Donovan Mitchell zaznamenal šest trojek ze sedmi už v první půli a s 22 body byl nejlepším střelcem utkání. Všech 13 hráčů Jazz se dostalo na palubovku, nikdo neodehrál víc než 26 minut a každý dal minimálně tři body.

„Soupeř v obraně vypomáhal po cloně, což je pochopitelné, když máme v týmu Rudyho Goberta na pivotu. Já se toho jen snažil využít a hledat volné spoluhráče. A ti dávali. Proměňovat, to se nám fakt dařilo,“ liboval si Mitchell.

Po 17 bodech měli na kontě chorvatský křídelník Bojan Bogdanovič, autor čtyř trojek ze šesti, a také Australan Joe Ingles, jenž proměnil ze sedmi trojek pět. Kvůli zranění chyběl Utahu ústřední rozehrávač Mike Conley. Naopak Orlando mělo k dispozici jen osm hráčů do rotace, šest z nich se postaralo o dvouciferný počet bodů. Nejvíc 19 jich nasbíral pivot Wendell Carter. Magic trefili jen dvě trojky z 23 pokusů, o jednu se postaral bývalý nymburský rozehrávač Chasson Randle.

Po zranění se v sobotu vrátil na palubovky jeden z kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče Joel Embiid. Kamerunský pivot 24 body a osmi doskoky přispěl Philadelphii k triumfu 122:113 nad Minnesotou. V dresu Timberwolves se blýskl 39 body, 14 doskoky a pěti asistencemi centr Karl-Anthony Towns.

Rozehrávač Jrue Holiday předvedl při absenci Řeka Janise Adetokunba sezonní maximum 33 bodů a přidal 11 asistencí při výhře Milwaukee v hale Sacramenta 129:128. Miami vyhrálo počtvrté za sebou, když si poradilo s Clevelandem 115:101. Pivot Bam Adebayo zapsal 18 bodů a 11 doskoků. Duncan Robinson dal šest trojek a dosáhl na 18 bodů.

Až prodloužení rozhodlo o výhře Indiany v San Antoniu 139:133. Domácím nebylo nic platných 25 bodů DeMara DeRozana. Pacers táhl Caris LeVert s 26 body a devíti asistencemi.