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Basket

  • Pondělí 12. února 2024 Slavěna

Sedmnáctiletý ukrajinský basketbalista zemřel v Německu, pobodali ho na ulici

  11:45
V noci před nedělním zápasem se stali dva ukrajinští basketbalisté mládežnického týmu ART Giants v německém Düsseldorfu terčem pouličního útoku. Sedmnáctiletý Volodymyr Jermakov po pobodání nožem zemřel, Arťom Kozačenko se nachází na jednotce intenzivní péče. Informuje o tom Kyjevská basketbalová federace.

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Ukrajinský basketbalista Volodymyr Jermakov | foto: Facebook Kyjevské basketbalové federace

Podle jejího vyjádření mohl být útok motivován národní příslušností.

„Večer před dalším zápasem byli dva mladí basketbalisté napadeni noži na ulici jen proto, že jsou Ukrajinci,“ napsala federace v prohlášení na Facebooku.

Dále uvedla, že celý tým ART Giants strávil se spoluhráči noc v nemocnici. „Doktoři bohužel Jermakova nedokázali zachránit, Kozačenko zůstává v intenzivní péči. Místní policie už případ vyšetřuje, na místě byli svědci,“ dodává federace.

U Jermakova připomíná, že hrál basketbal od dětství a že v roce 2022 reprezentoval ukrajinský národní tým do 16 let na mistrovství Evropy.

Autor:

Sport v roce 2024

7. - 18. 2. MS v biatlonu, Nové Město n. M.
1. - 3. 3. Halové MS v atletice, Glasgow
10. - 26. 5. MS v hokeji, Praha a Ostrava

Témata: Facebook
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