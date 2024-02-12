Sedmnáctiletý ukrajinský basketbalista zemřel v Německu, pobodali ho na ulici

Федерація баскетболу Києва й уся українська баскетбольна спільнота висловлюють глибоке співчуття нашим колегам Тетяні Гнатюк і Геннадію Єрмакову у зв'язку з трагічною смертю їхнього сина. 17-річний Володимир Єрмаков, у якого, здавалося, все життя попереду, був убитий у Німеччині в суботу ввечері.

❗️ Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вул...иці просто за те, що вони - українці! За попередньою інформацією злочинці - вісім молодих людей арабської зовнішності.

Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки.

⛹️ Раніше Вова займався баскетболом у Києві і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії. Світла пам'ять...

ℹ️ Номер картки для допомоги батькам - 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, Монобанк).