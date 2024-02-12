Sedmnáctiletý ukrajinský basketbalista zemřel v Německu, pobodali ho na ulici

Ukrajinský basketbalista Volodymyr Jermakov
| foto: Facebook Kyjevské basketbalové federace
Podle jejího vyjádření mohl být útok motivován národní příslušností.
„Večer před dalším zápasem byli dva mladí basketbalisté napadeni noži na ulici jen proto, že jsou Ukrajinci,“ napsala federace v prohlášení na Facebooku.
Dále uvedla, že celý tým ART Giants strávil se spoluhráči noc v nemocnici. „Doktoři bohužel Jermakova nedokázali zachránit, Kozačenko zůstává v intenzivní péči. Místní policie už případ vyšetřuje, na místě byli svědci,“ dodává federace.
U Jermakova připomíná, že hrál basketbal od dětství a že v roce 2022 reprezentoval ukrajinský národní tým do 16 let na mistrovství Evropy.
Федерація баскетболу Києва й уся українська баскетбольна спільнота висловлюють глибоке співчуття нашим колегам Тетяні Гнатюк і Геннадію Єрмакову у зв'язку з трагічною смертю їхнього сина. 17-річний Володимир Єрмаков, у якого, здавалося, все життя попереду, був убитий у Німеччині в суботу ввечері.
❗️ Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вул...иці просто за те, що вони - українці! За попередньою інформацією злочинці - вісім молодих людей арабської зовнішності.
Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки.
⛹️ Раніше Вова займався баскетболом у Києві і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії. Світла пам'ять...
ℹ️ Номер картки для допомоги батькам - 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, Монобанк).
11. února 2024 v 22:10, příspěvek archivován: 12. února 2024 v 11:33