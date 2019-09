Satoranský: Jeli jsme nad plán. A ukázali, proč jsme se dostali až sem

Favorit s kádrem napěchovaným hvězdami vyhrál 90:81. Ale až díky druhé půli, v první Češi vedli i dvojciferným rozdílem. „V prvním poločase jsme ukázali, proč jsme se sem dostali. A ve druhém zase ukázali oni, proč jsou tak skvělý tým. A proč je Bogdan Bogdanovič asi nejlepším hráčem na turnaji,“ ocenil Satoranský 31 bodů srbského superstřelce.

Zase jste se vydali ze všech sil, které ještě zbývaly, že?

Měli jsme o co hrát, páté místo by bylo nejlepší v historii (československého a českého basketbalu). Chtěli jsme do toho jít a ukázat proti Srbům, proč jsme na tomto turnaji byli úspěšní, ve třetí čtvrtině jsme však podle mě špatně četli jejich hru a už tam nebyly nohy jako předtím. Ale myslím si, že by to nemělo kazit pocit z tohoto turnaje.

Za pár hodin sedáte do letadla, budete slavit mimořádný turnaj?

Budu se snažit odpočívat, mám doma spoustu povinností před odletem do Chicaga. Jsem natěšený, až uvidím rodinu. S týmem máme ještě v neděli v Praze společnou večeři, protože tento turnaj si něco takového zaslouží.

I vám se povedl. Hřeje vás, že jste v hlasování fanoušků ve hře o MVP šampionátu?

Říkala mi o tom manželka, ale já takovým věcem nevěnuju moc velkou pozornost, to ani nemá cenu. Je to hezké, že to fanoušci sledují a je nějaká podpora z Česka, ale myslím si, že Bogdanovič měl turnaj lepší než já – a zároveň to dnes ukázal.

Když už je po všem, jak jste na dálku prožívali ohromný zájem o basketbal ve vlasti?

Byli jsme z toho pozitivně překvapení a chtěli jsme si to užívat co nejdéle, což se nám povedlo, jsme tu prakticky do konce turnaje. Budeme si ho pamatovat do konce našich životů a hrozně rádi se k němu budeme vracet, ale také se těšíme domů za rodinami, společně s přípravným turnajem v Koreji jsme v Asii měsíc.

Řada vašich spoluhráčů líčila, že se těší na české jídlo…

Mám to trochu podobně. Já asijské jídlo miluji, ale už je to měsíc a všeho moc je časem špatně. Bylo to prostě už dlouhé, ale vzpomínky nám zůstanou úžasné.

Český rozehrávač Tomáš Satoranský

Na co jste vlastně pomýšlel před startem turnaje?

Abych se přiznal, tak jsem neměl žádná očekávání. Chtěl jsem postoupit ze skupiny, což se povedlo, pak už jsem žádné plány neměl a nechával to na tom, jak budeme hrát. Postup ze skupiny byl první cíl; to, co jsme dokázali, bylo nad plán všech.

Byl jste v kontaktu s koučem Chicago Bulls, vašeho nového zaměstnavatele v NBA?

Psali jsme si jenom jednou, po Americe, popřál mi hodně štěstí. Bulls to sledují, hodně často mě zmiňovali na jejich sociálních sítích, od fanoušků mám hodně pozitivních zpráv a podpory. Je skvělé to před sezonou cítit.

Zároveň za sebou máte 17 zápasů za 35 dní…

Cítím se teď, že bych si dal měsíc dovolené, ale na to samozřejmě nebude čas. Od klubu mám zprávu, že si můžu dát tolik dní, kolik potřebuju, abych zregeneroval tělo, ale zároveň tam musím být co nejrychleji, abych se už trošku Chicagu přizpůsobil a našel si nové bydlení.